Trump lancia l' appello ai Dem | Collaboriamo

Midterm : campagna Trump lancia spot anti-immigrati - polemica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Trump : spari a chi lancia sassi : 1.20 I 15mila militari americani inviati al confine con il Messico per arginare la carovana di Migranti potrebbero sparare se qualcuno dovesse tirare loro delle pietre. Parola di Donald Trump. "Non c'è molta differenza tra un'arma da fuoco e un sasso lanciato in faccia" ha detto."Chi entrerà violando le leggi Usa non potrà più fare ricorso per un ingresso automatico",spiega. Un decreto "totalmente legale" è atteso nei prossimi giorni. "Chi ...

Trump lancia la volata all'ex nemico Cruz : "E ora giù le tasse per la classe media" : 'Un globalista è una persona che vuole che il mondo vada bene, che francamente non si cura molto del proprio Paese. Sapete cosa sono io? Un nazionalista', dice il presidente mentre la folla urla 'U-s-...

Trump il rottamatore : rinnega Reagan e rilancia la corsa nucleare : The Donald, ovvero il re dei Rottamatori. Non c'è un importante accordo internazionale dal quale Donald Trump non si sia chiamato fuori: dal Clima al nucleare (iraniano), con l'aggiunta dell'uscita da importanti agenzie Onu (Unesco, Consiglio per i diritti umani). Ora gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia. A ribadirlo è l'inquilino della Casa Bianca, che accusa ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

La scommessa di Trump : rilancia dazi contro Cina - Ue in disparte : Roma, 18 set., askanews, - L'Europa cerca di tenersi in disparte dalla linea di fuoco che si accende tra Usa e Cina, nell'ormai conclamata escalation di tensioni commerciali combattute a colpi di dazi,...

Coree - Kim abbraccia Moon e lancia un messaggio a Trump : «Vogliamo il trattato di pace» : E offre di aiutare l'economia nordcoreana a rinascere. Per questo oggi si porta al seguito i leader di 17 grandi gruppi industriali sudcoreani: in testa quelli di Samsung e Hyundai. Ad aprile, quando ...

Bannon : "Salvini è un leader mondiale"/ L'ex stratega di Trump in Italia per lanciare The Movement : Bannon: "Salvini è un leader mondiale". Ultime notizie, L'ex stratega di Donald Trump in Italia per lanciare The Movement e preparare la campagna elettorale per le Europee(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Trump rilancia : "Pronti dazi contro la Cina per altri 267 miliardi" : Donald Trump aggiunge un nuovo capitolo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Il presidente ha dichiarato ad alcuni media statunitensi di essere pronto ad imporre dazi per ulteriori 267 ...

Trump rilancia : Pronti dazi contro la Cina per altri 267 miliardi : Teleborsa, - Donald Trump aggiunge un nuovo capitolo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Il presidente ha dichiarato ad alcuni media statunitensi di essere pronto ad imporre dazi per ...

Usa - senatrice Elizabeth Warren : “Trump va rimosso”/ 25esimo emendamento : dem lancia sfida verso mid-term : Usa, senatrice dem Elizabeth Warren: "Trump va rimosso" e si appella al 25esimo emendamento della Costituzione. Da Woodward alla talpa in Casa Bianca, tutti i guai del Presidente(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

McCain al suo funerale ha lanciato un messaggio per Putin e Trump - : Il senatore John McCain, durante il suo funerale, ha lanciato un messaggio per Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha scritto su Twitter l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ...