Trump esulta | è un grande successo Tante facce nuove nella politica Usa

Midterm - i dem strappano la Camera - il Senato resta ai repubblicani. E Trump esulta : Gli americani hanno scelto. I democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera, i repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Alla fine, dalle urne delle elezioni di...

Midterm 2018 - democratici riprendono la Camera con donne e minoranze. “L’onda blu però non c’è stata”. E Trump esulta : Per i democratici avrebbe dovuto essere un’inversione di tendenza decisiva in vista delle presidenziali 2020, l’inizio della riscossa. E anche nello staff di Donald Trump temevamo che il riscatto previsto potesse trasformarsi in uno tsunami per la Casa Bianca. Invece i repubblicani, a conti fatti e nonostante l’affluenza mai così alta nelle elezioni di Midterm, tengono e la portavoce Sarah Sanders valuta “positivamente la ...

Kavanaugh alla Corte Suprema/ Ultime notizie - Trump esulta i Dem minacciano nuova inchiesta e impeachment : Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:29:00 GMT)

Trump esulta per Kavanaugh : "È una grande vittoria". E guarda al voto di novembre : "Dem pericolosi" : A dispetto delle previsioni, ha infatti siglato un nuovo accordo per il Nafta, ha incassato il via libera a Kavanaugh e gode di un'economia in ottima salute, con la disoccupazione scesa ai minimi dal ...

USMCA : PATTO USA - MESSICO - CANADA/ Addio al Nafta - Trump esulta : “Un accordo meraviglioso” : Il CANADA ha accettato di aderire nell'ultimo giorno disponibile al nuovo trattato con MESSICO e Stati Uniti sulla libera circolazione delle merci nel Nord America(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 09:22:00 GMT)

Pil Usa confermato al +4 - 2% come previsto - Trump può esultare : Le spese al consumo, fondamentali per l'economia Usa, si sono incrementate del 3,8%, come era stato annunciato nell'ultima lettura. Ricevi aggiornamenti su Calendario Economico Lasciaci la tua e-mail:...