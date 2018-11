Trovato sotto le macerie a Marsiglia il corpo senza vita di Simona Carpignano

Marsiglia - “ Trovato il corpo di Simona Carpignano sotto le macerie” dei palazzi : “E’ stato trovato il corpo di Simona Carpignano “, la 30enne di Taranto che circa sei mesi fa si era trasferita a Marsiglia per trovare lavoro e che viveva in una delle palazzi ne di rue d’Aubagne crollate due giorni fa. L’annuncio arriva da un post sul gruppo Facebook ‘Italiani a Marsiglia ’: “L’hanno vista purtroppo. L’attesa dei genitori, della famiglia, degli amici è finita”, si legge. Il ...

Marsiglia - Trovato sotto le macerie il corpo dell'italiana Simona Carpignano : L'ultima speranza si è spezzata. Poco fa a Marsiglia è stato ri trovato il corpo senza vita di Simona Carpignano , la ragazza tarantina di 30 anni che era in Francia per cercare...

Marsiglia - Trovato sotto le macerie il corpo della pugliese Simona Carpignano : L'ultima speranza si è spezzata. Poco fa a Marsiglia è stato ri trovato il corpo senza vita di Simona Carpignano , la ragazza tarantina di 30 anni che era in Francia per cercare...

Edifici crollati a Marsiglia : Trovato terzo corpo sotto le macerie - è un uomo : Estratto dalle macerie degli Edifici crollati ieri mattina nel quartiere di Noailles, in pieno centro a Marsiglia , il corpo di una terza vittima, un uomo : lo ha confermato ad AFP il procuratore Xavier Tarabeux. Altri due corpi, di un uomo e una donna, erano stati trovati sotto le macerie stamattina. Secondo le autorità, tra cinque e le otto persone potrebbero essere rimaste sotto i detriti. Tra i dispersi anche una giovane italiana. L'articolo ...

È stato Trovato il corpo di un uomo sotto le macerie dei palazzi crollati a Marsiglia : I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo sotto le macerie dei due palazzi crollati lunedì a Marsiglia . Non si sa ancora con certezza quante altre persone potrebbero esserci sotto le macerie : ieri le autorità parlavano di 10 persone in

Marsiglia : Trovato un corpo sotto macerie palazzi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondo del calcio sotto shock : calciatore Trovato morto [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock per la morte di un calciatore, tutto il Brasile sconvolto. E’ stato infatti trovato morto in un boschetto di Sao Josè de Pinhais, nella regione metropolitana di Curitiba, sud del Brasile, Daniel Correa Freitas, centrocampista offensivo, mezzala che giocava in Serie B nel Sao Bento ma di proprietà del San Paolo. Era stato una promessa del calcio brasiliano, adesso questa morte tragica con i compagni di ...