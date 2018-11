Treviso al top per differenziata - Roma male per uso mezzi privati : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Città italiane in ritardo sulla strada green. A fronte di alcune eccellenze, come negli interventi di efficienza energetica e nella manutenzione degli edifici, esistono ancora zone d’ombra nell’abusivismo edilizio, nel consumo di suolo, nello scarsa attenzione e promozione