Toyota Corolla - Al volante della 2 0 Hybrid Touring Sports

Toyota - ritirati 1 - 6 milioni di veicoli Avensis e Corolla : 'Problemi con l'airbag' : La Toyota ha annunciato giovedì il ritiro di oltre 1,6 milioni di veicoli nel mondo per problemi di airbag. L'Europa è particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, principalmente modelli ...

Nuova Toyota Corolla : il ritorno dell’auto più venduta al mondo [FOTO] : Il Salone di Parigi 2018 ha celebrato il debutto della Nuova generazione della Toyota Corolla La Casa dei tre ellissi mette da parte la Auris puntando Nuovamente sulla Toyota Corolla, auto più venduta al mondo, distribuita nel corso degli anni in oltre 49 milioni di esemplari. Realizzata in versione due volumi e in carrozzeria station wagon, la Nuova Corolla sfoggia un design più dinamico che distingue immediatamente la silhouette sportiva ...

Toyota - La Corolla diventa Touring Sports : Come anticipato nelle scorse settimane, la Toyota ha svelato in anteprima mondiale al Salone di Parigi la nuova Corolla Touring Sports. A fianco della nuova wagon la Casa giapponese ha esposto anche altre novità in anteprima mondiale, come le nuove Yaris GR Sport e Y20, oltre a première europee, come l'attesissima Suv Rav4, giunta alla sua quinta generazione, e la Camry, finora commercializzata solo al di fuori del Vecchio ...

Toyota Corolla Touring Sports - da Parigi in poi niente più Auris – FOTO : Contrordine, compagni. Dal salone di Parigi in poi si torna all’antico, ovvero al lontano 2007, quando la media firmata Toyota si chiamava Corolla. La vecchia denominazione tornerà dopo che allo scorso salone di Ginevra l’ultima generazione aveva continuato a chiamarsi Auris. Nome che, in realtà, troppa fortuna non ha mai portato. Comunque sia, il primo modello a fregiarsi del badge “Corolla” sarà la Touring Sports, ...

Addio Auris - la compatta Toyota torna al nome Corolla. Svelata anche la station wagon : Ora Toyota ha deciso di ritornare allo storico Corolla Il nome Corolla sarà adottato in tutto il mondo da tutti i modelli di segmento C, quello della VW Golf, costruiti sulla nuova piattaforma Tnga , ...

Toyota - Pronta al debutto la Corolla Touring Sports : Si affiancherà, com'è tradizione della Casa, alla versione hatchback svelata a Ginevra all'inizio di quest'anno, la nuova Toyota Corolla Touring Sports che debutterà tra pochi giorni al salone di Parigi. La nuova media giapponese, che torna al nome storico dopo lepoca Auris, punta a un design ancor più dinamico con le consuete declinazioni tra la berlina, più compatta e dinamica, e la versatile Touring Sports, creata e sviluppata in Europa.Un ...

Toyota : addio Auris - torna la Corolla : Toyota Corolla ridebutta nel segmento al salone di Parigi: vecchio nome e nuova piattaforma, pronta a battere il record del...