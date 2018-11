Totti inaugura la sede russa della Global Leader Sport

calcioweb.eu

: Francesco Totti a #Mosca inaugura la nuova sede della GLS prima del match #CSKARoma - russiabeyond_it : Francesco Totti a #Mosca inaugura la nuova sede della GLS prima del match #CSKARoma -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) È statata a Mosca la nuovain(Gls). All’evento, organizzato al ristorante Balzi Rossi, ha partecipato il presidenteGsl Francesco, che oggi si trovava in Russia per assistere alla partita di Champions League fra il Cska Mosca e l’As Roma. Per l’occasione, aè stata regalata una matrioska“pace familiare” che raffigura l’ex capitanoRoma con la moglie, Ilary Blasi e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Gls, l’organizzazione presieduta da, è partner strategico dell’Ifda, un’associazione internazionale costituita da ex calciatori professionisti (circa 3.500) e manager delloche hanno come obiettivo lo studio di progetti per la riqualificazione e l’avvio dei propri associati a nuova vita professionale, post carriera calcistica. SCARICA ...