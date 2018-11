Total War | Warhammer II Curse Of The Vampire Coast | la recensione

Curse of the Vampire Coast arriverà in Total War : Warhammer II : Curse of the Vampire Coast arriverà in Total War: Warhammer II a partire dall'8 novembre. Il nuovo campaign pack offrirà pirati zombi, vampiri con pistole, magie, mostri e meccaniche di gioco inedite nel mondo di Warhammer, ma vediamo insieme il comunicato ufficiale di Koch Media per tutti i dettagli:Mentre cala la notte sulla costa orientale di Lustria, le nebbie del mare si dissolvono per rivelare una visione di puro terrore: i galeoni dei ...

Svelata la data di lancio di Total War : Three Kindoms : Total War: Three Kindoms ha finalmente una data di lancio, io gioco sarà disponibile dal 7 marzo 2019.Sono state inoltre svelate l'Early Adopter Bonus, la Collector's Edition e la Limited Edition di Total War: Three Kindoms, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale di Koch Media per tutti i dettagli:Read more…