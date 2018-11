Torna a Roma la terza edizione di “A tutta Torba!”

Manovra - Tria Torna a Roma in anticipo L’Ecofin : «Ci attendiamo sviluppi» : Il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis insiste sulla necessità per l’Italia di rivedere la legge di Bilancio. Ma aggiunge: «Aperti al dialogo». Intanto il ministro dell’economia Tria è andato via da Bruxelles senza parlare coin i giornalisti

Ecofin - Tria Torna a Roma in anticipo La tregua apparente dello spread Il vero rischio viene da Pil e rating : Il ministro dell’Economia era atteso dai giornalisti per rispondere alle critiche dell’Ue sulla manovra economica

Continua l‘imbattibilità della Juventus : bianconeri favoriti con il Manchester United a 1 - 60 su Sisal Matchpoint. La Roma Torna da Mosca con i 3 punti : La Juventus si presenta al match con il Manchester United da prima del girone H, imbattuta, con sei reti realizzate e zero subite. Un biglietto da visita che fa della squadra bianconera una delle principali indiziate alla conquista della Coppa e che lascia pochi dubbi anche sulla vittoria nel match. Dubbi non ne hanno sicuramente gli analisti di Sisal Matchpoint che quotano il successo juventino a 1,60, una sconfitta metterebbe in serio ...

Roma - a Mosca Torna Manolas. Di Francesco cerca la svolta : Konstantinos Manolas. LaPresse Ora l'ordine ufficiale a Trigoria è di pensare solo al Cska Mosca, alla Sampdoria ed alla necessità di tornare alla vittoria in campionato si inizierà a pensare da ...

Roma - la Champions è alle porte : a Mosca Torna Manolas - De Rossi non recupera : Il rigore inesistente assegnato ieri da Banti con la complicità di Orsato ai danni della Roma non ha minato le certezze di una squadra che sembra aver imboccato la strada giusta per risollevarsi. Tra ...

A Roma Tornano le domeniche ecologiche : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle ‘domeniche ecologiche‘, che tornano a Roma a partire dal 18 novembre. La Giunta capitolina, si legge in una nota, ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di ...

Roma - Verde stupisce la Liga e non vuole più Tornare : Daniele Verde, attaccante della Roma ora in prestito al Valladolid dove ha segnato 3 gol in 5 gare, ha rilasciato un'intervista al 'La Gazzetta dello Sport', parlando della sua nuova esperienza. Ecco ...

Osvaldo Torna a Roma in tour con la sua band : le date : Aveva smesso con il calcio a soli 30 anni, nel 2016, perché "dopo averlo amato tanto, non era più il mio mondo: ero arrivato ad odiarlo". Per Pablo Daniel Osvaldo , adesso, c'è solo la musica. Il rock,...

Zidane - videomessaggio romantico : "Forza Juve - spero di Tornare a Torino" - ma la panchina non c'entra - : "Un saluto da Madrid, speriamo un giorno di vederci presto a Torino e passare del tempo insieme. Forza Juve ". Firmato? Zinedine Zidane. Tanto affetto e un pizzico di nostalgia, ma nessuno salti a ...

Roma : Torna regolarmente agibile via Masaniello : Roma – A Roma via Masaniello ha riaperto al traffico dalla tarda mattinata di oggi. La strada, in prossimita’ della stazione Tiburtina, era chiusa per un cantiere. Ripristinati i percorsi delle linee di bus C2, 111, 111F, 120F, 163, 211, 309, 409, 441, 448, 545, N2, N17, N23. Ripristinato anche il capolinea in piazzale della Stazione Tiburtina per le linee 71 e 492. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ ...