Tor di Valle | Bonafede e il ruolo di Lanzalone | ' Lo portai io dalla Raggi'

Tor di Valle - le ammissioni di Parnasi : 'Tutti i politici mi cercavano e io versavo soldi' : A Roma, soprattutto, l'idea di legarsi anche con il mondo a cinque stelle: 'Guardi, quando arrivano le elezioni io ricevo 100 WhatsApp, 100 telefonate, 'vediamoci, vediamoci, vediamoci', a pioggia, ...

L'atTore Alessandro Preziosi in visita nella Valle del Belice. Prepara un cortometraggio : Alessandro Preziosi in visita, insieme all'amico e critico d'arte Tanino Bonifacio, presso i luoghi colpiti dal sisma nella Valle del Belìce. Dal Cretto di Burri, , a Gibellina, , al Museo della ...

Rally Valle del Sosio - a firmare la vitToria tra le moderne l'idolo di casa Totò Parisi. La Franca vince tra le sToriche : Sport. In gara con ambizioni di vittoria finale altre due Skoda Fabia di classe regina, condotte dal giovane Alessio Profeta in coppia con Sergio Raccuia e Luigi Bruccoleri, assistito dalla giovane ...

Presto un film sulla sToria d’amore tra John Lennon e Yoko Ono diretto da Jean-Marc Vallée : Il film sulla storia d'amore tra John Lennon e Yoko Ono potrebbe Presto finire nelle mani di Universal Pictures. La casa di produzione sarebbe infatti in trattative per ottenere i diritti della pellicola, attesa per la fine del 2019. A dirigere il lungometraggio è Jean Marc Vallée, genio di Dallas Buyers Club, quello che ha portato alla vittoria dell'Oscar Jared Leto e Matthew McConaughey. Tra gli autori della sceneggiatura compare anche il ...

Volley – Torneo Savallese Trasporti : Scandicci si aggiudica la 2ª edizione : 2° Torneo Savallese Trasporti: vince Scandicci su Chieri, Millenium si riscatta al 3° posto. Banca Valsabbina agguanta il terzo posto con una prestazione convincente sul Bisonte Firenze. Scandicci vince una finale combattuta per 3-1 su un’ostica Chieri. Haak MVP del Torneo Banca Valsabbina Millenium Brescia – Il Bisonte Firenze (25-22, 25-22, 25-17) Banca Valsabbina: Biava ne, Rivero 13, Norgini, Manig ne, Di Iulio 2, Villani ...

Pallavolo – Torneo Savallese - la finale della seconda edizione sarà Scandicci-Chieri : Terminano entrambe 2-1 le semifinali, con la Savino del Bene che ha la meglio su Il Bisonte, Chieri supera le bresciane. Oggi si gioca alle 16 la finalina e alle 19 la finalissima Il Bisonte Firenze – Savino del Bene Scandicci: 1-2 (22-25, 17-25, 26-24). Il Bisonte: Sorokaite 12, Alberti 4, Lippmann 16, Bonciani 2, Degradi 9, Venturi (L), Daalderop ne, Candi 1, Popovic 1. Allenatore: Caprara. Savino del Bene : Mastrodicasa 4, Qershia ...

Palloncini in oraTorio : Serravalle festeggia Sant'Eurosia - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Palloncini in oratorio: ...

Pallavolo – Dopo il Torneo Savallese del weekend - l’ultimo test sarà mercoledì in casa contro Pomì : Nella crescente attesa del quadrangolare di questo fine settimana, mercoledì 24 al PalaGeorge si terrà l’ultimo allenamento congiunto della preseason Ultimi scampoli di precampionato in casa Banca Valsabbina Millenium Brescia. Domani e Dopo domani (20-21 Ottobre), si terrà la seconda edizione del torneo Savallese dove scenderanno sul taraflex del PalaGeorge di Montichiari le Leonesse bianconere, Chieri, Scandicci e Firenze. Ma ...

Volley – Verso il 2° Torneo Savallese : la parola a Villani (Brescia) e Secchi (Chieri) : Per Brescia e per Chieri c’è la grande voglia di confermare i progressi degli ultimi test prima del debutto in serie A1 Nel prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 ottobre, quattro protagoniste del prossimo campionato di serie A1 saranno impegnate nel contesto della seconda edizione del Torneo Savallese Trasporti. Sul taraflex del PalaGeorge in via Giovanni Falcone 24 a Montichiari scenderanno in campo le padrone di casa ...

Volley – 2° Torneo Savallese : la parola a Merlo e Caprara : Per la Savino del Bene in campo la top scorer della passata regular season Isabelle Haak, arriverà una nuova straniera a sostituire l’infortunata Milenkovic? Per Firenze curiosità nel vedere all’opera le new entry Lippmann e Daalderop Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Volley bresciani e non solo. Nel prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 ottobre, saranno impegnate quattro protagoniste del prossimo ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminaTor : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

Dal 2 al 18 novembre 'Cultura nella Valle del Tevere' : arte e musica per la rinascita dei terriTori post-terremoto : Dal 2 al 18 novembre tornano l'arte e la musica per la rinascita dei territori post-terremoto con la manifestazione ' Cultura nella Valle del Tevere ' . Norcia, Gubbio, Città di Castello, Montone, ...

Sull'inceneriTore nella valle del Mela - il M5S chiarisce che in soli tre mesi è arrivato il No : A delineare il percorso, a citare studi ed indagini che hanno portato a questo risultato è stato il sottosegretario all'Economia , Alessio Villarosa. 'Dobbiamo continuare a confrontarci e a pensare ...