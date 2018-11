Tifosi del Modica aggrediti a Siracusa Il sindaco aretuseo di scusa

Aggressione ai Tifosi del Modica. Interviene il Sindaco di Siracusa : Anche il Sindaco di Siracusa, Italia, Interviene sull'Aggressione ai tifosi del Modica registrata domenica scorsa al "Riccardo Garrone" di Siracusa

Inter-Barcellona - i Tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions [VIDEO] : Inter-Barcellona, i tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions – La partita tra Inter e Barcellona era attesa da anni dal pubblico di fede nerazzurra. Troppi e lunghi i 6 anni e mezzo di distanza dall’ultima partita giocata dall’Inter nell’Europa che conta. Dopo l’esordio europeo casalingo contro il Tottenham, i tifosi hanno potuto riassaporare i tempi andati con l’arrivo a “San ...

Mourinho in tackle sui Tifosi della Juventus : "Gli brucia ancora il Triplete" : José Mourinho non vede l'ora di prendersi la rivincita contro la Juventus che due settimane fa vinse solo per 1-0 ad Old Trafford ma dominando per tutto l'incontro. I tifosi bianconeri presenti a ...

Champions League – Mourinho show : “3 dita ai Tifosi della Juventus? Ecco perchè. E su Pogba in bianconero…” : Josè Mourinho ruba la scena nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Manchester United: l’allenatore portoghese parla del suo rapporto con i bianconeri, con i tifosi e del possibile ritorno di Pogba a Torino Potrà piacere o non piacere, ma Josè Mourinho ha una qualità che tutti gli riconoscono: quella di saper attirare l’attenzione su di sè. L’allenatore del Manchester United, nella conferenza stampa che precede ...

Twitter - grandi novità dal social per i Tifosi delle squadre europee : I tifosi delle squadre di calcio europee potranno seguire tutti i momenti più importanti delle partite grazie ad una novità lanciata da poco da Twitter. Sono live su Twitter, infatti, delle nuove pagine dedicate ai campionati del Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e Italia: ovvero la Premier League, English Championship, La Liga, Serie A, Ligue […] L'articolo Twitter, grandi novità dal social per i tifosi delle squadre europee proviene ...

Inter - la guida con scherzo per i Tifosi del Barça : Messi si traduce Icardi : Si passa dal "fammi una birra alla spina" a "che tifosi spaziali", ma il meglio arriva alla fine quando "Messi es el mejor del mundo" viene tradotto come "Icardi è il più forte del mondo". Dall'...

Lady Politano fa impazzire i Tifosi dell’Inter - sexy moglie dell’attaccante è super sexy [FOTO] : Matteo Politano si sta imponendo nell’Inter di Spalletti grazie alle sue giocate ed ai suoi gol. L’ex del Sassuolo sta sfruttando al meglio il momento positivo dei nerazzurri. La moglie, Silvia Di Vincenzo, ha conquistato San ...

Finali Mondiali Ferrari : grande festa per Tifosi e appassionati del cavallino rampante : ... la 312 F1-66 con cui Ludovico Scarfiotti conquistò l'ultima vittoria di un pilota italiano, la Ferrari 312T di Niki Lauda che fu campione del mondo nel '75, la Ferrari 312 T4 e la 87/88C con cui ...

Aggressione con spranghe e cinture ai Tifosi del Modica a Siracusa : Aggressione ai tifosi Modicani: il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, chiede spiegazioni al Prefetto e al sindaco di Siracusa

Inaudita violenza a Siracusa - aggrediti i Tifosi del Modica : Scene di Inaudita violenza si sono verificate oggi pomeriggio a Siracusa, durante un incontro di calcio, valido per il campionato di Promozione tra la Riccardo Garrone Siracusa ed il Modica. Al 20' ...

Lazio - i Tifosi biancocelesti omaggiano Buffon dopo l’intervista dell’ex portiere della Nazionale : I tifosi della Lazio, in occasione della partita contro la Spal, hanno omaggiato Gigi Buffon ex numero uno della Juventus e della Nazionale, che in settimana ha espresso parole di stima nei confronti della società biancoceleste: “Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perché i laziali mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare“, le parole di Buffon. Tali dichiarazioni hanno colpito la tifoseria ...

Serie C : sequestrati passamontagna a Tifosi della Cavese : La squadra mobile di Siracusa ha sequestrato nel pullman dei tifosi della Cavese, giunti ieri in città in occasione dell’incontro di Calcio di Serie C contro il Siracusa e finita con il risultato di 3-1, un bastone di legno, tre passamontagna e 2,5 grammi di marijuana. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Serie C: sequestrati ...

Tragedia Leicester – Colazione con i Tifosi e una maglia celebrativa : l’omaggio delle Foxes al presidente scomparso [GALLERY] : Prima di Cardiff-Leicester, Vardy e compagni hanno voluto ricordare il presidente scomparso con una serie di iniziative davvero speciali Cardiff-Leicester si gioca. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, il calcio è un motivo per andare avanti, per ricominciare, per stare meglio. Con gli occhi ancora pieni di lacrime e il ricordo del presidente Vichai Srvaddhanaprabha per sempre nel cuore, i giocatori del Leicester ...

Fabrizio Corona si scusa con Totti ma attacca i Tifosi della Roma (Video) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi chiede scusa a Totti, ai suoi figli ma attacca i tifosi della Roma Dopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary, Corona oggi ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con Totti. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori ...