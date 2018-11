The Witcher | Dying Light | This War of Mine e altri giochi in offerta su Steam per

The Witcher 3 : ecco come trovare la leggendaria nave fantasma! : ... ha dedicato molta passione alla propria serie, ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski , e questi sforzi sono stati premiati dal seguito generato nei giocatori di tutto il mondo. Ma si sa, i ...

Serie TV Netflix e videogiochi di The Witcher : gli attori a confronto con i personaggi che interpreteranno : Come spesso accade quando si annuncia una trasposizione di qualsiasi tipo di un universo molto amato è praticamente impossibile soddisfare tutti i palati e, più o meno legittimamente, c'è chi inizia già a storcere il naso ancora prima di aver visto gli attori nei panni dei vari personaggi. La Serie TV Netflix dedicata a The Witcher non è di certo esente da questo fenomeno, anzi.Come vi abbiamo dimostrato nella giornata di ieri segnalandovi ...

Serie TV The Witcher : ecco le esilaranti reazioni dei fan al Geralt di Henry Cavill : Recentemente Netflix ha svelato il nome dell'attore (Henry Cavill) che vestirà i panni di Geralt Di Rivia nella Serie TV di The Witcher, inutile dire che le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Qui sotto vi abbiamo riportato quelle secondo noi più divertenti ed interessanti. Alcune sono molto divertenti ma sembra che il sentimento generale in rete non sia dei più buoni verso Netflix, addirittura per molti fan Cavill somiglia più a ...

Henry Cavill : prima immagine da "The Witcher" serie tv in arrivo su Netflix : un ritorno in tv per il celeberrimo Henry Cavill . L'attore che è conosciuto prettamente per essere stato il nuovo volto di Superman al cinema, è stato scelto per interpretare il protagonista di 'The ...

Netflix presenta l'attrice che interpreterà Triss Merigold nella serie TV di The Witcher : Triss Merigold non potrà naturalmente mancare nella serie Netflix di The Witcher, e la produzione svela finalmente il personaggio, di cui ora possiamo vedere il volto che lo interpreterà, riporta Comicbook.Netflix ha annunciato di aver selezionato l'attrice Anna Shaffer per il ruolo di Triss, la quale interpreterà dunque il personaggio a fianco di Henry Cavill nei panni di Geralt.Tra i membri del cast abbiamo anche Eamon Farren nei panni di ...

The Witcher - prime immagini di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Aveva sorpreso parecchio, qualche mese fa, la notizia che Henry Cavill, già interprete di Superman nell’universo cinematografico Dc, avrebbe dato il volto a Geralt di Rivia, protagonista dell’adattamento seriale della saga letteraria The Witcher. Altrettanto attoniti rimarranno in molti ora a vedere le prime immagini che Netflix, la piattaforma che distribuirà la serie tv, ha diffuso in un piccolo teaser. Get your first look at Henry ...

GWENT : The Witcher Card Game esce dalla beta ed è ora disponibile su PC : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annuciano il lancio della versione PC di GWENT: The Witcher Card Game. Il lancio viene accompagnato da un nuovo trailer cinematografico del gioco, un'offerta speciale in gioco ed una nuova stagione competitiva."GWENT ne ha fatta di strada se ripensiamo ai giorni di Witcher 3: Wild Hunt," ha dichiarato Mateusz Tomaszkiewicz, Game Director di GWENT: The Witcher Card Game, CD ...

Thronebreaker : The Witcher Tales è finalmente disponibile per PC : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio di Thronebreaker: The Witcher Tales su PC, la nuova avventura GDR ambientata nell'universo del Witcher Geralt di Rivia, già recensita sulle nostre pagine. "Oggi è il giorno che stavamo aspettando da tempo," ha dichiarato Mateusz Tomaszkiewicz, Game Director di Thronebreaker: The Witcher Tales. "Il team ha riversato davvero tanto amore, passione e duro ...

Gwent : The Witcher Card Game - un breve video mostra le basi del gameplay : L'acclamato gioco di carte creato da CD Projekt Red ha affascinato e catturato un larga fetta di fan nel mondo videoludico, ma come mai? Innanzitutto un marchio di grande spessore come quello di The Witcher porta con sé una storia gloriosa e uno stile inconfondibile. L'altra grande motivazione, che ha ...

Thronebreaker : The Witcher Tales si mostra nel nuovo gameplay trailer : CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, hanno appena pubblicato un nuovo gameplay trailer di Thronebreaker: The Witcher Tales, la nuova avventura GDR ambientata nell'universo del Witcher Geralt di Rivia recensita sulle nostre pagine.Il trailer mette in mostra l'esplorazione nel mondo di The Witcher, la narrativa del gioco basata sulle scelte del giocatore e stuzzica la fantasia con nuovi personaggi e location. Il ...

Thronebreaker : The Witcher Tales - recensione : Da semplice minigioco incluso in The Witcher 3 a vero e proprio brand a sé stante, il corso di Gwent è stato molto lungo e si è articolato negli anni tra beta chiuse e aperte le quali, nonostante la sua natura incompleta, hanno dato vita ad una community appassionata e ad un circuito di tornei ufficiali con migliaia di euro in montepremi. Seppur nato per divertire Geralt durante le soste nelle locande tra un contratto e un altro, CDProjekt RED ...

In The Witcher 3 è possibile avvistare una nave fantasma : A quanto pare è stata inserita anche una nave fantasma in The Witcher 3, che si presenta solo in un determinato momento in acque specifiche attorno a Skellige. Il potenziale incontro, inoltre, dura solo pochi momenti. Come segnala PCGamesN, ogni volta che l'argomento viene fuori, molti giocatori raccontano le loro centinaia di ore giocando senza aver mai visto la nave. Ora CD Projekt ha pubblicato un tweet dedicato proprio alla nave per ...