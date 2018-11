Terremoto Lazio | risentimento sismico del 5° grado Mercalli per la scossa di ieri sera

Terremoto di magnitudo 3.4 nel Lazio : epicentro a Montenero Sabino : Una scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita nelle regioni del Centro Italia martedì 6 novembre 2018 intorno alle...

Lazio : Terremoto a sud di Rieti - avvertito fino a Roma e Terni : Continuano ad arrivare migliaia di segnaLazioni dal Lazio riguardo una scossa di terremoto di modesta entità avvertita distintamente tra le province di Rieti e Roma alle 19.50 di oggi 6 novembre...

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 nel Lazio : Una Scossa di terremoto è stata distintamente avvertita nelle regioni del Centro Italia martedì 6 novembre 2018 intorno alle...

Terremoto - scossa nel Lazio : paura tra Roma - Rieti - Guidonia - Mentana e Tivoli [LIVE] : Una scossa di Terremoto, di magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9 secondo la prima stima provvisoria fornita dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), e’ stata distintamente avvertita alle 19.50 di questa sera in tutto il Reatino, soprattutto a Rieti, ma anche a Roma, Guidonia, Mentana e Tivoli. La scossa, molto superficiale, è stata avvertita su gran parte del Lazio. L’epicentro s’è verificato nella zona di ...

Terremoto centro Italia : scossa nettamente avvertita tra Lazio e Umbria - dati INGV - 6 novembre 2018 : scossa di Terremoto nettamente avvertita al centro Italia, tremori anche a Roma. Ecco i primi dati... Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 6 novembre 2018,...

La FAO aiuta la popolazione indonesiana a ricostruire dopo il Terremoto e lo tsunami : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha lanciato un programma di risanamento per aiutare più di 70.000 agricoltori e pescatori indonesiani a produrre di nuovo cibo e allevare pesce dopo la serie di disastri che poco più di un mese fa si sono abbattuti sul paese. Il terremoto più letale nel paese in oltre un decennio, lo tsunami e poi le frane hanno portato devastazione nelle case e ...

Scandalo Football Leaks - è un Terremoto : l’Inter nella bufera e le rivelazioni clamorose su Juventus e Milan [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio europeo e che tocca personalmente il calcio italiano, lo Scandalo Football Leaks potrebbe portare conseguenze per il futuro. Partiamo da due situazioni legate al Fair Play Finanziario, quelle di Psg e Manchester City. Secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato Psg e Manchester City a ...

Terremoto Indonesia : dalla cooperazione italiana aiuti per la popolazione colpita : La cooperazione italiana, su impulso della vice ministra degli Esteri Emanuela Del Re, ha previsto un pacchetto di aiuti alla popolazione Indonesiana colpita dal Terremoto e dallo tsunami dello scorso 28 settembre. All’indomani della catastrofe è stato immediatamente disposto un finanziamento di 200mila euro alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per sostenerne le prime operazioni di soccorso e ...

Terremoto Pozzuoli - scosse Campi Flegrei/ Ingv - ultime notizie : sciame sismico avvertito dalla popolazione : Terremoto Pozzuoli, scosse Campi Flegrei: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di Napoli torna a tremare.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Terremoto Pozzuoli : nuova scossa avvertita oggi dalla popolazione [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Sicilia : nuova scossa di Terremoto avvertita nell'entroterra catanese. Segnalazioni numerose da Adrano [aggiornamenti] : Una nuova scossa di terremoto si è verificata nel catanese nella serata di oggi, attorno alle 21.50. Non sono ancora noti esattamente i dati della scossa in quanto l'INGV non ha ancora pubblicato...

Terremoto nel Catanese - Musumeci attende relazione Protezione civile : "Sono in attesa di conoscere le relazioni conclusive della Protezione civile regionale, dopo le ricognizioni effettuate a Biancavilla e Santa Maria di Licodia. In base ai risultati delle verifiche, ...

Terremoto Catania : ripresa la circolazione ferroviaria sospesa nella notte : ripresa alle poco dopo le 8 la circolazione ferroviaria sulle linee Messina – Siracusa e Catania – Palermo, sospesa alle 04:30 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Santa Maria di Licodia. Dai controlli effettuati dai tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alle linee ferroviarie non sono stati rilevati danni. Sono stati 24 i treni interessati dalla sospensione del ...

Terremoto in Sicilia - Catania : danni e feriti alle pendici dell'Etna. Tanta paura tra la popolazione : Numerosi danni lievi nel catanese, Tanta paura tra la popolazione. Ci sono feriti e malori all'epicentro. Come già ampiamente discusso in nottata, una forte scossa di Terremoto è stata registrata...