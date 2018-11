Terra dei Fuochi | in arrivo 200 militari a presidio dei siti stoccaggio'

Terra dei fuochi : fabbrica 'fantasma' nel Napoletano inquinava il suolo : A Casandrino, nel Napoletano, i carabinieri forestali hanno scoperto una fabbrica fantasma. Nell'opificio registrato come "inattivo", erano al lavoro 11 addetti. Un uomo era incaricato di sversare in campagna i rifiuti pericolosi. La fabbrica di suole era nella fetta dell'hinterland a Nord di Napoli interessata dai fenomeni della cosiddetta Terra dei fuochi. I militari dell'Arma hanno accertato che sebbene la ...

Il pasticciaccio dei vasi sul Terrazzo. Sette anni e tre processi per (non) toglierli : In generale, il diritto dovrebbe servire a risolvere i conflitti fra gli umani senza che questi ultimi debbano mettersi le dita negli occhi. Certo, deve anche trattarsi di questioni di una certa importanza: de minimis non curat praetor, il giudice non si occupa di quisquilie. Però questo caso capitato in un condominio di Priaruggia – ridente sobborgo di una città tropicale chiamata Genova – induce a ricredersi. Le assemblee di condominio sono ...

Terra dei Fuochi : l'escalation di incendi in impianti rifiuti. Costa annuncia invio 100 carabinieri : Solo quest'anno sono una ventina le vecchie discariche e capannoni di stoccaggio andati in fiamme nelle province tra Caserta e Napoli. Un copione che si ripete e che, con una sincronia sospetta, si ...

[L'intervista] "Nella Terra dei fuochi i signori della monnezza hanno vinto e vi spiego perché" : Arriva l'esercito. Non si scherza più, questa volta. Se le parole hanno un senso, il commento del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sono allarmanti: «Siamo sotto attacco». Trecento incendi negli ...

Nuovo raid nella Terra dei Fuochi : brucia autocompattatore in deposito : SANTA MARIA A VICO - Ormai è guerra. Un altro deposito di autocompattatori della nettezza urbana è andato in fiamme pochi minuti fa. Si tratta del deposito del consorzio Synergie che...

Torna l'emergenza nella 'Terra dei fuochi' : L'ultimo attentato ieri sera. a una settimana dall'incendio di un deposito sotto sequestro di rifiuti pericolosi a Marcianise, ieri ne è scoppiato un altro a Santa Maria Capua Vetere. Il ministro ...

Di Maio : «Consiglio dei Ministri in Terra dei Fuochi per prendere misure» : «Ieri sera c'è stato un nuovo incendio in un deposito rifiuti a Santa Maria Capua Vetere: è chiaro che è doloso, visto che ce ne sono stati tanti. È una...

Il progetto MediTerranea sbarca sul Financial Times : "La nave italiana di salvataggio dei migranti che sfida Salvini" : "La nave di salvataggio italiana dei migranti che sfida Salvini". Così titola il Financial Times a pagina 3, nella sua edizione odierna, dove descrive l'attività della nave Mare Jonio del progetto 'Mediterranea', con un'intervista ad uno degli organizzatori del progetto, il parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto.La nave è stata "comprata e sostenuta da un'ampia coalizione di ong, politici di sinistra, artisti e intellettuali ...

Incendio impianto rifiuti a Santa Maria Capua Vetere/ Video - fiamme nel Casertano : "disastro Terra dei Fuochi" - IlSussidiario.net : Incendio impianto di rifiuti nel Casertano: Terra dei Fuochi in fiamme, nuovo rogo doloso allo Stir di Santa Maria Capua Vetere. Ultime notizie e Video

Violenza sugli spalti durante le partite dei ragazzini - parla il mister aggredito : 'Al primo pugno ero già a Terra' : Scene di ordinaria follia. Sono quelle che arrivano dagli spalti di tutta Italia. Non tifo organizzato, non ultras, la Violenza che vedete in queste immagini arriva dai campi di provincia, dove a ...

Terra dei fuochi - medici e infermieri : 'A fare lo screening iniziamo noi' : Un aperitivo per sconfiggere il cancro. Perché davanti a un drink tra colleghi medici e infermieri la comunicazione è più efficace, arriva prima. E questo è importante tanto più quando si tratta di ...

Dall’acqua alla salute alla sicurezza umana : ecco quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici nel MediTerraneo : Con il bacino del Mediterraneo che sta subendo più che mai gli effetti dei cambiamenti climatici, un network internazionale di scienziati ha collaborato per sintetizzare gli effetti e i problemi ambientali da essi creati, così come i rischi che ne derivano, per facilitare i processi decisionali per affrontare la questione. Guidata dal Prof. Wolfgang Cramer (Mediterranean Institute for Biodiversity and Ecology), la prima sintesi dei molteplici ...

“E’ possibile prevedere i terremoti” : gli esperti hanno scoperto che la Terra da’ dei segnali con largo anticipo : prevedere un terremoto non è impossibile: per arrivare a questo risultato sarà necessario migliorare “la comprensione di alcuni segnali premonitori, come il movimento dei fluidi prima di una forte scossa“. Lo ha riferito all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni in seguito all’incontro ‘Porte aperte all’Ingv‘, organizzato dopo due anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia. Gli ...