Tennis – Strycova shock | “minacciata di morte per le mie dichiarazioni su Serena Williams”

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Barboraha rivelato di aver ricevuto minacce diin seguito alle suesuWilliams dopo la finale US Open Il comportamento diWilliams dopo la finale US Open e il litigio con il direttore di gara, non è piaciuto a molte colleghe. Tante l’hanno sostenuta, ma molte altre hanno giudicato ‘di cattivo gusto’ le azioni dellata americana. Fra di esse, una delle più dure è stata Borborache aveva definito ‘una stronzata’ l’accusa di sessismo ai danni dell’arbitro, invocando una multa severa per lata americana.forti, che le sono costate addirittura una serie di minacce di. Lo ha rivelato la stessaa ‘Reflex.cz.’: “mi sono arrivate un sacco di minacce. Sicuramente da parte di fan di. Anche se le traduzioni non erano molto buone, i messaggi erano minacciosi. Alcuni erano davvero crudeli… ...