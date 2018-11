Tar respinge il ricorso dell' Entella | serie B resta a 19

Serie B - il Tar respinge il ricorso della Virtus Entella : il campionato resta a 19 squadre : Virtus Entella, il ricorso del club è stato respinto dal Tar del Lazio, il campionato di Serie B resterà dunque a 19 squadre Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con cui la Virtus Entella chiedeva la riammissione nel campionato di Serie B. Il club di Chiavari resta quindi in Serie C, mentre al momento è confermato il format a 19 squadre per il campionato cadetto. Sulla questione deve ancora esprimersi il Consiglio di Stato, che ha ...

Il Tar respinge il ricorso contro i rimborsi per i 28 giorni - ma non è ancora finita : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per la questione dei rimborsi agli utenti per i giorni illegittimamente erosi con la fatturazione a 28 giorni. Gli operatori TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb dovranno iniziare a rimborsare entro il 31 dicembre 2018. L'articolo Il Tar respinge il ricorso contro i rimborsi per i 28 giorni, ma non è ancora finita proviene da TuttoAndroid.

Mimmo Lucano : se si violano le leggi per aiuTare un migrante - lo si può fare anche per respingerlo : Ho fatto un esperimento. Ho parlato a un mio amico – persona idealista e onesta, morale salda – di una storiaccia calabrese: un presunto affidamento fraudolento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ottenuto “sgattaiolando” alle procedure del codice degli appalti; due cooperative che avrebbero beneficiato di incarico diretto nonostante i difetti ai requisiti di legge. Immaginate la faccia, l’espressione integerrima. Poi ho detto ...

Campidoglio : Tar respinge richiesta sospensione nuove regole bus turistici : Roma – Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione delle nuove regole per i bus turistici. Nessuno stop, quindi, per la delibera con cui la Giunta capitolina ha istituito la Ztl Bus A, B e C e il Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle Ztl Bus. I provvedimenti sono diretti a vietare l’accesso dei bus non di linea nel Centro storico a partire dal 1 gennaio 2019. In particolare, il Tar, nel ...

CATANIA - IL Tar respinge RICORSO/ Niente Serie B - Lo Monaco tuona : "La rovina è Lotito" : CATANIA, il TAR RESPINGE RICORSO, Niente Serie B. L'AD del club etneo, Lo Monaco, infuriato: "Vizio di forma per prendere tempo, la rovina del calcio italiano è Lotito"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Calcio - il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Catania e Siena sul format della serie B : ... ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Tar respinge ricorso Palermo su serie A : ANSA, - ROMA, 27 SET - Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti ...

Tar respinge ricorso della Pro Vercelli : si riparte dal TFN : ... Ternana, Siena, Catania e Novara sono stati respinti anche dal TAR Lazio dove si era arrivati in seguito alla sospensiva della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che lo scorso 11 ...

Frosinone-Palermo - il Tar respinge il ricorso dei rosanero per l'iscrizione in A : Si chiude ufficialmente la querelle tra Palermo e Frosinone per i fatti accaduti durante la gara di ritorno dei playoff promozione. I rosanero avevano fatto ricorso per quello che successe negli ...

Palermo - il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’iscrizione alla Serie A : Niente iscrizione del Palermo alla Serie A: il Tar del Lazio ha respinto infatti il ricorso della società rosanero. L'articolo Palermo, il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’iscrizione alla Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - il Tar respinge il ricorso della Pro Vercelli : La sezione Prima ter del Tar del Lazio, presieduta dal giudice Germana Panzironi, ha respinto il ricorso della Pro Vercelli contro la dichiarazione di inammissibilità pronunciata l'11 settembre scorso ...

Serie B - il Tar respinge i ricorsi di Avellino e tifosi Catania : TORINO - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a ...

Serie B - il Tar respinge il ricorso dei tifosi del Catania : ROMA - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ...