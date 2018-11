Svelati i nuovi giochi NES per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Svelati i quattro nuovi membri del cast La Casa di Carta 3 - foto delle new entry della nuova stagione : Col teaser che annuncia l'avvio delle riprese, Netflix ha svelato i volti dei nuovi membri del cast de La Casa di Carta 3, la nuova stagione che sarà rilasciata sulla piattaforma solo nella primavera del 2019. Il set della serie cult di Netflix, prodotta da Atresmedia e Vancouver Media in collaborazione col colosso dello streaming, ha riaperto i battenti: il primo ciak è stato battuto da qualche giorno, con il cast al gran completo (eccetto ...

Marte : Svelati nuovi piani della NASA per il 2030 : La NASA progetta nuove spedizioni per Marte e Luna da realizzare entro il 2030 per essere di nuovo la prima agenzia aerospaziale al mondo

Svelati i titoli dei due nuovi singoli di Marco Mengoni - ritorno al raddoppio prima dell’album : I nuovi singoli di Marco Mengoni aprono ufficialmente le porte alla nuova era musicale dell'artista di Ronciglione. I titoli sono stati finalmente Svelati, insieme alla scelta di presentarsi con un doppio brano che sarà disponibile a partire dal 19 ottobre prossimo a poco più di un mese dall'uscita del disco. Si tratta di Buona vita e Voglio: questi i titoli dei due singoli con i quali Marco Mengoni ha scelto di tornare al servizio della ...

Spazio : nuovi segreti di Saturno Svelati nel testamento di Cassini : Saturno e i suoi anelli nascondono nuovi segreti che saranno svelati nel ‘testamento’ della sonda Cassini: pubblicato in uno speciale di sei articoli sulla rivista Science, contiene preziose informazioni sul campo magnetico del pianeta e sulla composizione chimica degli anelli, che la sonda ha indagato durante il Gran Finale con cui l’anno scorso ha spettacolarmente concluso la sua ventennale missione nata dalla collaborazione ...

FOOTBALL MANAGER 2019 : Nuovi dettagli Svelati : SEGA Europe Ltd. e Sports Interactive sono felici di annunciare le caratteristiche chiave di FOOTBALL MANAGER 2019 che, insieme ad un nuovo look e all’introduzione della tanto attesa licenza ufficiale Bundesliga, lo rendono il più grande simulatore di gestione di calcio più popolare al mondo. FOOTBALL MANAGER 2019: Tutto quello che c’è da sapere L’allenamento ha subito la più grande revisione ...

DEAD OR ALIVE 6 : Svelati i nuovi lottatori preferiti dai fan : DEAD OR ALIVE 6 sarà disponibile il 15 febbraio 2019 ma intanto KOEI TECMO Europe, ha rivelato che introdurrà nel gioco quattro vecchi personaggi e un nuovissimo stage al Tokyo Game Show di quest’anno, che avrà luogo dal 20 al 23 settembre. DEAD or ALIVE 6: Annunciati nuovi lottatori La prima combattente a far ritorno è Ayane. Incaricata di dar la caccia alla sua sorellastra, Kasumi, lo stile Mugen Tenshin ...

Monza SP1 e SP2 : Svelati i segreti dei nuovi bolidi ispirati alle leggendarie Ferrari Sport [FOTO] : Presentati a Maranello i primi modelli Ferrari di un nuovo concetto di serie speciale limitata denominato Icona Le nuove Ferrari Monza SP1 e SP2 rappresentano una serie speciale limitata di un nuovo segmento denominato ‘Icona’, che nasce da un concetto ispirato alle più evocative vetture del Cavallino degli anni ’50 e dotata delle migliori tecnologie oggi disponibili. Destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati, le Ferrari ...

Svelati I Prezzi Dei Nuovi iPhone? Si Parte Da 799 Euro : Svelati i Prezzi di iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone LCD? Sono davvero questi i Prezzi dei Nuovi iPhone? Si potrebbe partire da 799 Euro per la versione “entry-level” Prezzi Nuovi iPhone 2018 Interessanti novità arrivano per tutti i fan di Apple e per gli utenti pronti a mettere mano al portafogli e alla carta di […]

Svelati I Prezzi Dei Nuovi iPhone? Si Parte Da 799 Euro : Svelati i Prezzi di iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone LCD? Sono davvero questi i Prezzi dei Nuovi iPhone? Si potrebbe partire da 799 Euro per la versione “entry-level” Prezzi Nuovi iPhone 2018 Interessanti novità arrivano per tutti i fan di Apple e per gli utenti pronti a mettere mano al portafogli e alla carta di […]

Left Alive : Nuovi dettagli Svelati : Il game director Toshifumi Nabeshima e il producer Shinji Hashimoto di Left Alive sono stati intervistati, per tale occasione hanno divulgato nuove informazioni che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Left Alive Di seguito vi riportiamo la loro dichiarazione: Il gioco nonostante faccia parte dell’universo Front Mission, non avrà riferimenti, vogliamo portare l’esperienza in una ...