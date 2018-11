Sulle smart tv arrivano gli spot pubblicitari personalizzati Ecco come difendersi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Le pubblicità mirate, o “su misura” se preferite, sono in arrivonostre TV. Si tratta in sostanza di messaggiconfezionati ad hoc in funzione dello spettatore. Per intenderci, durante la visione dello stesso programma, un quarantenne dirigente d’azienda potrebbe vedere unoche gli propone una costosa berlina full optional. Contemporaneamente un suo coetaneo operaio vedrebbe la pubblicità di un’utilitaria economica, magari da pagare a rate. Negli Stati Uniti si chiama “addressable tv”, e per esserne vittime bisogna avere unaTV, o meglio un apparecchio abilitato HbbTv (Hybrid broadcast broadband TV). Si tratta di quelle TV che permettono la fruizione sia dei canali TV tradizionali (satellite e digitale terrestre) sia delle IP Tv collegate a Internet. Molti scelgono questi modelli perché danno accesso al video on demand ...