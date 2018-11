Stati Uniti | i democratici riconquistano la Camera Il Senato resta ai repubblicani

I primi risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti : I primi seggi hanno chiuso a mezzanotte, ma per farsi un'idea servirà ancora qualche ora: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

Si sta votando negli Stati Uniti : I risultati delle elezioni di metà mandato inizieranno ad arrivare da mezzanotte in poi: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

Negli Stati Uniti votare non è così semplice : la NBA e la battaglia di registrazione alle liste elettorali : ... figlio di professoressa e vice-presidentessa di un college e abituato in famiglia a parlare di elezioni: "La politica è la strada attraverso cui si può cambiare il mondo. La nostra visione del mondo ...

Perché le elezioni del 6 novembre sono importanti per gli Stati Uniti e anche per noi italiani? : ... queste elezioni hanno assunto una sorta di voto di conferma per Trump e l'occasione per i democratici di far conoscere all'America e al mondo che gli Stati Uniti non sono quelli che l'attuale ...

Sci alpino - i discesisti azzurri negli Stati Uniti per preparare la prima tappa di Coppa del Mondo : I discesisti volano negli Stati Uniti, al gruppo di Coppa del Mondo si aggiungono Casse, Marsaglia e Heel Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, appuntamento a Lake Louise, in Canada. Sarà a quell’ora e in quel luogo che comincerà la Coppa del Mondo per i discesisti della squadra maschile. Ed è per preparare quella gara che il gruppo discipline veloci partirà per gli Stati Uniti mercoledì 7 novembre per raggiungere Copper Mountain, ...

Sci alpino : i discesisti partono per gli Stati Uniti. Ci saranno anche Casse - Marsaglia e Heel : L’esordio è ormai prossimo. Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, a Lake Louise, in Canada avrà inizio l’avventura in Coppa del Mondo dei discesisti azzurri. Per prepararsi al meglio in vista della prima prova canadese, il gruppo delle specialità dedite alla velocità partirà alla volta degli Stati Uniti, domani (7 novembre), per raggiungere le nevi del Colorado a Copper Mountain. Come riporta il sito della Fisi, il raduno terminerà ...

10 link per capire le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti : , Sky News, Domande del nuovo mondo: dove vanno le bambole gonfiabili quando muore il loro proprietario ? , Medium, Scienza La battaglia millenaria e infinita tra la malaria e i nostri globuli rossi .

Sanzioni - alta tensione tra Stati Uniti e Iran : Italia e altri 7 paesi esentati : La nuove Sanzioni americane all'Iran sono scattate alla mezzanotte tra domenica e lunedì, di fatto alla vigilia delle elezioni di metà mandato in Usa. Ora la situazione è...

Stati Uniti - a ottobre cresce oltre attese il PMI servizi : Torna a salire l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di ottobre, risultando superiore alle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit, che rappresenta ...

Sci alpino : Brignone - Curtoni e Marsaglia volano negli Stati Uniti. Si lavora per Killington : Partenza anticipata per tre atlete del gruppo della Nazionale italiana di sci alpino al femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia mercoledì 7 novembre atterreranno in terra statunitense per iniziare a lavorare a Copper Mountain assieme al tecnico responsabile Gianluca Rulfi e agli allenatori Ettore Mosca e Marcello Tavola. L’obiettivo è quello di preparare al meglio le discipline tecniche per la Coppa del Mondo in ...

Andrea Bocelli - il suo "Sì" è primo in classifica anche negli Stati Uniti : un momento d'oro per Andrea Bocelli . Il tenore italiano molto amato anche all'estero, per la prima volta nella sua carriera di artista, conquista la vetta delle classifiche statunitensi. Il suo ...

Sci alpino – Brignone - Marsala e Curtoni in viaggio verso gli Stati Uniti : Brignone, Elena Curtoni e Marsaglia volano negli Stati Uniti in anticipo di qualche giorno sulle compagne della discesa Si parte per gli Stati Uniti. Federica Brignone (seconda nel gigante d’apertura di Coppa del mondo a Sölden), Elena Curtoni e Francesca Marsaglia preparano le valigie per volare a Copper Mountain, dove si alleneranno da mercoledì 7 novembre a martedì 20 con il tecnico responsabile Gianluca Rulfi e gli allenatori ...

Inghilterra - Rooney convocato per l'amichevole contro gli Stati Uniti : Wayne Rooney it's coming home . Per scrivere la pagina conclusiva di una meravigliosa storia, poi sarà addio. L'attaccante è stato, infatti, convocato dall'Inghilterra per l'amichevole contro gli ...

A Teheran si bruciano dollari americani e bandiere di Stati Uniti e Israele : Durante una protesta organizzata dal governo iraniano, e alla vigilia della reintroduzione delle sanzioni decisa da Donald Trump