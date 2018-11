Squalifica Magnini | Giorgia Palmas difende il fidanzato | “chi ti conosce bene sa la

Doping - Magnini Squalificato : dov'è la verità? La ricostruzione : Perchè il pesarese, ritiratosi dalle competizioni un anno fa, in vasca ha rappresentato una delle figure più importanti del movimento italiano, due volte campione del Mondo, 2005 e 2007, nella ...

Squalifica Filippo Magnini - interviene la Federnuoto : “Siamo solo al primo verdetto. Pippo esempio per tutti” : Il mondo del nuoto è scosso dalla Squalifica di quattro anni inflitta a Filippo Magnini per “uso o tentato uso di sostanze dopanti”. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha emesso la propria sentenza in merito al coinvolgimento dell’ex nuotatore nel caso Porcellini e ha inflitto questa pena al due volte Campione del Mondo dei 100 metri stile libero che ha già annunciato ricorso protestando contro questa sentenza. Nel frattempo è ...

Doping - Filippo Magnini Squalificato per quattro anni : «Sentenza ridicola» : Per tutti gli anni passati in vascaPer tutte le volte che ci ha messo la faccia anche quando perdeva Per le rimontePer quella rimonta a MontrealPerché è stato davvero il capitanoPer la staffettaPer i 100 stilePer il nuotoPer l'addioIl Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha condannato a quattro anni di squalifica a Filippo Magnini, due volte campione del mondo dei 100 stile libero, che ha lasciato lo sport un anno fa. L’ex azzurro era ...

Doping : Filippo Magnini è stato Squalificato per 4 anni : L'ex nuotatore italiano Filippo Magnini è stato squalificato per quattro anno dal Tribunale Nazionale AntiDoping per aver violato la norma 2.2 del codice dell'agenzia mondiale antiDoping Wada, ovvero per uso o tentato uso di Doping. Nella stessa sentenza del TNA è stata inflitta una squalifica di quattro anni all'altro nuotatore Michele Santucci. Magnini, 36 anni di Pesaro, due volte campione del mondo sui ...

