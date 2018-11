Spettacolo con band di Fresu e Muscato

[La polemica] La Isoardi e il selfie intimo con Salvini mentre dorme in camera da letto. Uno Spettacolo pericoloso : Di tante cose che sono state dette e scritte in queste ore sulla rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, tra mille retroscene più o meno fantastici ipotizzati, tra mille ipotesi più o meno ...

Syria con il concerto Spettacolo per Gabriella Ferri 'Perché non canti più' a Cormons : Sarà un'occasione unica il concerto - spettacolo per Gabriella Ferri 'Perché non canti più…', con protagonista Syria, in esclusiva regionale al Teatro Comunale di Cormons, sabato 10 novembre, ...

Nuoto - Meeting di Bolzano 2018. Scozzoli - Carraro e Ceccon concedono il bis! Dahlia : farfalla Spettacolo : Seconda giornata meno spumeggiante ma comunque divertente è spettacolare allo SwimMeeting di Bolzano con conferme per gli azzurri più attesi: Fabio Scozzoli, Martina Carraro e Thomas Ceccon che bissano le vittorie di ieri ma anche per Nicoló Martinenghi che già per il fatto di essere qui a giocarsela quasi alla pari con in rivale Fabio Scozzoli si può sentire vincitore. Battaglia doveva essere e battaglia è stata nei 100 rana tra Fabio Scozzoli ...

Serie B - Palermo primo grazie a due gol nel finale. Spettacolo anche a Foggia - 2-2 con il Brescia : Con una grande al sabato pomeriggio, la Serie B finisce schiacciata, con appena tre partite, alle 15. Senza gol il derby patavino, Bisoli al Padova è in discussione, nonostante la promozione, mentre ...

"Terzo spazio" de "l'Amaca" - domenica al via al Cineteatro Metropolitano con la fondazione di Reggio tra divulgazione e Spettacolo : ... darà il via a "Terzo spazio", rassegna organizzata dall'associazione culturale "L'amaca" Un palco di divulgazione della gloriosa nascita magnogreca di Reggio, tra scienza storica e spettacolo ...

Spettacolo Eva Herzigova : torna in lingerie a 24 anni dallo spot iconico e conquista tutti : Era il 1994 quando Eva Herzigova si faceva conoscere con lo spot per WonderBra. Indimenticabile Eva, che pochi anni dopo diventa una delle modelle più note del suo tempo e si ritrova a sfilare per i più grandi stilisti di tutto il mondo. Il suo successo è partito da qui, da quello spot passato alla storia, anche se poi, tra i tanti ingaggi, la Herzigova ha sfilato anche per Victoria’s Secret, ha partecipato a diverse edizioni del calendario ...

"Ho esorcizzato tre donne dello Spettacolo. Satana? Tentò di soffocarmi con la stola di sacerdote" : "Satana esiste. Far credere che non esista è il più grande dei suoi inganni". DonAntonio Mattatelli, l'esorcista più giovane d'Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio."È una creatura di Dio che si è pervertita e che odia Dio, per questo vuole pervertire anche gli altri", dice Mattatelli parlando di Satana, "Anche ...

Il Cirque de Soleil a Torino al Pala Alpitour con il nuovo Spettacolo Toruk dal 15 al 18 novembre : Il calendario degli spettacoli del Cirque de Soleil Torino " dal 15 al 18 novembre 2018 Pala Alpitour Giovedì 15 novembre ore 20.30 Venerdì 16 novembre ore 20.30 Sabato 17 novembre ore 16.30 Sabato ...

A Roma MOTUS con lo Spettacolo “Panorama” : siamo tutti nomadi perché umani : Un inno al valore della libertà di viaggiare: è "Panorama" il nuovo spettacolo dei MOTUS al Teatro Vascello di Roma dal 31 ottobre al 3 novembre. Lo spettacolo, attraverso l'utilizzo delle immagini, indaga il fenomeno del nomadismo, qualcosa di inseparabile dalla natura umana e un diritto innegabile.Continua a leggere

“Niagara – Quando la natura fa Spettacolo” – Sesta e ultima puntata di lunedì 29 ottobre 2018 - con Licia Colò. : Licia Colò è tornata in Rai, su Raidue in prima serata con il nuovo programma “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“. Stasera l’ultima puntata di questa prima serie, che ha ottenuto buoni ascolti, soprattutto costanti. Niagara | Sesta e ultima puntata lunedì 29 ottobre 2018 In questo finale di stagione grande protagonista sarà “La […] L'articolo “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” – Sesta e ultima ...

Programmi TV di stasera - lunedì 29 ottobre 2018. Ultimo appuntamento con Licia Colò e Niagara – Quando la natura fa Spettacolo : Licia Colò Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda Serie - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2018, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini. Prodotta in Italia. Tango: Il cadavere di Roberta De Angelis giace a terra in mezzo alla pista da ballo. La donna è supina, capelli sciolti e sul petto una macchia scura di sangue: un fermacapelli d’argento ha come Elsa due ballerini di tango. Se ne sta piantato all’altezza del ...

Cosa succede quando un chimico e un critico d'arte si incontrano? L'originale conferenza-Spettacolo di Pettinari e Delpriori per Fermhamente. : Perché ne stiamo parlando? Perché oggi l'obiettivo di tutti noi dovrebbe essere quello di far sì che le nostre opere continuino a rappresentare l'economia del nostro territorio, attraendo sempre ...

L'Amministrazione comunale di Taranto continua il suo lavoro di avvicinamento dei giovani alla cultura e allo Spettacolo di qualità : ...importante accordo che prevede condizioni agevolate per l'acquisto di abbonamenti all'intera stagione organizzata da Orchestra e Comune di Taranto e per i biglietti d'ingresso ai singoli spettacoli. ...