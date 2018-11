Speranza in terapia genica per la Sma | ma potrebbe costare 4 milioni di dollari

meteoweb.eu

: Speranza terapia genica Sma, ma potrebbe costare 4 mln dollari - GoSalute : Speranza terapia genica Sma, ma potrebbe costare 4 mln dollari - stefanopezzola : Roma, 6 nov. (AdnKronos Salute) - Fa discutere sulla stampa americana l'ipotesi che una terapia genica allo studio… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Fa discutere sulla stampa americana l’ipotesi che unaallo studio contro l’atrofia muscolare spinale (Sma), terribile malattia rara che colpisce i bambini piccoli, possa arrivare aben 4dia paziente. Un costo ‘giustificabile’ per il fatto che si tratta di una‘one shot’, cioè efficace con una sola somministrazione contro una patologia veramente grave, e per gli anni e la qualità di vita di cui i piccoli pazientiro giovare. Le aziende impegnate nello sviluppo di questo trattamento pionieristico sono Novartis e la consociata AveXis, che dal gigante svizzero è stata acquisita per 8,7 miliardi dinei primi mesi di quest’anno. Avxs–101, il nome provvisorio del trattamento,essere approvato già il prossimo anno negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone. Come bersaglio ...