Spazio | l' addio all' Asi di Battiston | esco a testa alta

Addio Zienia Merton - è morta Sandra Benes di Spazio 1999 : Si è spenta a 72 anni l’attrice inglese Zienia Merton, conosciuta soprattutto per il ruolo di Sandra Benes in Spazio 1999, la serie di fantascienza prodotta da Gerry Anderson e Sylvia Anderson tra il 1973 e il 1976, con Martin Landau, Barbara Bain, Barry Morse e Catherine Schell. A dare l’annuncio della scomparsa della donna è stato il produttore Barry Langford attraverso un tweet. #RIP my funny friend Zienia Merton, 11 December ...