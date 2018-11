Spaccati sulla giustizia | il Carroccio ora spinge per una legge ad hoc

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Alta tensione sul nodo dello stop alla prescrizione. Dopo il pasticcio di due giorni fa sull'emendamento modificato in corsa per prendere tempo, l'impasse non viene risolta neppure dopo il ritorno di Matteo Salvini dal Ghana e di Luigi Di Maio dalla Cina."Se non ci sarà lealtàprescrizione, non ci sarà sul dl sicurezza", dicono i vertici Cinquestelle, ricordando che il decreto sicurezza - in votazione in queste ore al Senato - deve passare ancora al vaglio della Camera. La Lega, però, tiene il punto, non cede al pressing pentastellato e fa sapere che l'abolizione tout court della prescrizione non è ammissibile. Le distanze, insomma, restano profonde con i presidenti di Commissione impegnati - la riforma della prescrizione dovrebbe figurare all'interno del ddl anti-corruzione - a prendere tempo in attesa di una schiarita. Giuseppe Brescia e Giulia Sarti, entrambi M5s, annunciano ...