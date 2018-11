Smartphone pieghevoli | Instant Discovery e molto altro | tutte le novità da Android Dev

Android supporterà gli Smartphone pieghevoli (Samsung) - la conferma arriva da Google : Samsung lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel corso del 2019 e sta lavorando con Google per garantire il supporto da parte di Android. L'articolo Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung), la conferma arriva da Google proviene da TuttoAndroid.

Viaggio nel boom degli Smartphone pieghevoli e tutto-schermo : (Foto: Lenovo) Gli smartphone con display completamente privo di notch e bordi sono sembrati brevemente fantascienza dedicata solo a clienti con il portafogli capiente, ma presto potrebbero finire nelle tasche di tutti. Lo ha dimostrato in queste ore Lenovo con il lancio, in Cina, del suo Z5 Pro, un dispositivo con uno schermo in grado di occupare il 95% della parte frontale. Il device si basa su un display amoled da 6,39 pollici di diagonale ...

Nessun Samsung - ma un LG fra i tre Smartphone pieghevoli forse in arrivo fra CES e MWC 2019 : L'attesa per vedere finalmente degli smartphone pieghevoli pare essere ormai agli sgoccioli. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero almeno tre i dispositivi con schermi flessibili a esordire in occasione del CES 2019 e del MWC 2019. E fra questi parrebbe non esserci alcun Samsung, ma un LG. L'articolo Nessun Samsung, ma un LG fra i tre smartphone pieghevoli forse in arrivo fra CES e MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Richard Yu a ruota libera su Huawei Matw 20 - nano memory e Smartphone pieghevoli : Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, ha parlato a ruota libera dei nuovi Mate 20 e di alcune novità in arrivo. L'articolo Richard Yu a ruota libera su Huawei Matw 20, nano memory e smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Smartphone pieghevoli che diventano tablet già nel 2019 : Samsung e Huawei ai nastri di partenza : Immaginate letteralmente di aprire a libro il vostro Smartphone così da trasformarlo in un tablet, per poi richiuderlo e metterlo comodamente in tasca. A partire dal 2019 tutto questo diventerà realtà grazie ad aziende come Samsung e Huawei, che da tempo stanno lavorando per introdurre sul mercato dispositivi pieghevoli. Le conferme sono arrivate direttamente dai dirigenti, anticipando quella che sarà una vera e propria tendenza del settore per ...