Smartphone | Oppo lancia RX17 Pro e Neo

OPPO RX17 Neo : lo Smartphone che nessuno si aspettava : OPPO ha da poco terminato la presentazione dei suoi nuovi device della serie RX17: i suoi OPPO RX17 Pro e OPPO RX17 Neo. Quest’ultimo però è stato una piacevole sorpresa dal momento che ci si leggi di più...

OPPO ha barato i risultati dei test benchmark dei suoi ultimi due Smartphone : Nuove conferme sui benchmark truccati da parte di OPPO ci arrivano grazie ad un nuovo studio effettuato da ULbenchmarks. L'articolo OPPO ha barato i risultati dei test benchmark dei suoi ultimi due smartphone proviene da TuttoAndroid.

OPPO annuncia gli Smartphone che riceveranno la nuova tecnologia Hyper Boost : OPPO annuncia - forse un po' a sorpresa - gli smartphone OPPO che durante i prossimi mesi riceveranno la tecnologia di accelerazione software Hyper Boost L'articolo OPPO annuncia gli smartphone che riceveranno la nuova tecnologia Hyper Boost proviene da TuttoAndroid.

Recensione Oppo Find X - lo Smartphone che sfida i top del mercato con le fotocamere a scomparsa : Oppo Find X è uno smartphone Android con un design quasi futuristico. La parte frontale è infatti occupata solo dallo schermo e dalle cornici risicate, mentre quella posteriore dal logo dell’azienda. A prima vista sembra che le fotocamere non ci siano, in realtà sono nascoste da un ingegnoso meccanismo motorizzato a slitta. Basta aprire l’applicazione per le fotografie o accendere il display per sbloccarlo, ed eccole pronte ...

Miglior Smartphone Android in arrivo con 10 GB di RAM? Strabiliante Oppo Find X : L'evoluzione mobile non si ferma mai e il Miglior smartphone Android è tale solo per poco tempo, fino al momento in cui un nuovo device più potente e accessoriato giunge sul mercato a fare la differenza. Il prossimo che si candida a tale ruolo potrebbe essere senz'altro un nuovo modello di Oppo Find X che avrebbe a bordo ben 10 GB di RAM. Come ci segnala anche Phone Arena, ha ottenuto la certificazione TENAA proprio una variante di Oppo Find ...

Oppo pronta a infrangere un altro record con Find X : il primo Smartphone con ben 10 GB di RAM! - foto - : A inizio anno era circolata in Rete la suggestione che Vivo potesse lanciare il primo smartphone al mondo con 10 GB di RAM entro la fine del 2018, ma poi non se n'è saputo più nulla. A giugno poi R oland Quandt ci ha fatto sapere che Asus aveva la stessa intenzione per il suo ROG Phone il telefono ...

Togliere Avviso Volume Troppo Alto Su Smartphone Samsung : Da XDA arriva SamFix, un tool per disattivare i fastidiosi avvisi Samsung sul Volume Troppo Alto e sulla luminosità massima. Disattivare Avviso Volume Alto Samsung Eliminare, disattivare, Togliere Avviso Volume Troppo Alto su Samsung Come rimuovere Avviso sicurezza Volume auricolari Troppo Alto su Samsung? Ecco la guida completa! Hai uno Smartphone Android prodotto da Samsung? Questa guida […]

Oppo Find X - la recensione di GQ : lo Smartphone che anticipa il futuro : Tra display a tutto schermo, realtà aumentata e potenza a dismisura, chi pensava che il 2017 sarebbe stato un anno di transizione per gli smartphone si sbagliava di grosso: complice l’ondata di novità che ha portato con sé il lancio di iPhone X, lo scorso anno è andata in scena una vera e propria rivoluzione che ha cambiato per sempre i cellulari. Nel 2018 ci sono state novità in termini di design, di rapporto d’immagine e le grandi case ...

Oppo Find X Lamborghini - uno Smartphone fuoriserie : Oppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo Find X Lamborghini EditionOppo, parte di ...

OPPO - lo Smartphone Find X arriva in Italia : La casa cinese lo definisce "smartphone rivoluzionario, un capolavoro di tecnologia e design". E fin qui tutto nella norma. Ma poi si scopre che il nuovo dispositivo - senza bordi e sensori visibili sulla superficie - ha qualche funzione assolutamente innovativa. Come la...

Tecnologia - Google : sbagliato stare troppo sullo Smartphone : Il colosso Google, in un post sul proprio blog, rende noti i risultati di una ricerca sulla dipendenza da smartphone, e propone alcune azioni per limitare il problema: lo studio, presentato ad una conferenza a Barcellona, si basa su dati raccolti attraverso interviste in diversi paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Svizzera. “Sorprendentemente abbiamo scoperto poche differenze tra le diverse culture, paesi, generi, età o tipo di ...

