Siria | Usa | per noi i curdi YPG non sono terroristi

Siria - la Russia accusa : droni Usa hanno attaccato la nostra base : Il ministero della Difesa russa accusa gli Stati Uniti di aver attaccato «con 13 droni» la base di Khmeimim nella Siria nord-occidentale. L’attacco, il 6 gennaio di quest’anno, aveva danneggiato alcuni cacciabombardieri parcheggiati sulla pista ed era stato sempre attribuito ai ribelli jihadisti della vicina provincia di Idlib. Il viceministro Alex...

Siria : raid Usa su una moschea - morti : ANSAmed, - BEIRUT, 22 OTT - E' di "decine di civili" uccisi il bilancio di bombardamenti aerei compiuti venerdì scorso su una moschea da parte della Coalizione anti-Isis a guida Usa nell'est della ...

Siria - a Deir ez-Zor 60 vittime tra civili a seguito dei raid della coalizione USA - : Oltre sessanta civili sono rimasti uccisi a seguito dei raid aerei della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti in due villaggi nella provincia di Deir ez-Zor in Siria, riferisce l'...

Siria - Putin "Isis ha 700 ostaggi Usa e Ue"/ Ultime notizie : presto summit a 4 con Erdogan - Macron e Merkel : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Putin : 'L'Isis ha 700 ostaggi in Siria - anche cittadini Usa e Ue' : A lanciarlo è il presidente russo Vladimir Putin nel corso del ritrovo annuale del think-tank Valdai Club, dedicato ai temi di politica internazionale, a Sochi. 'È una catastrofe e nessuno ...

VLADIMIR PUTIN : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN Siria”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Siria - Vladimir Putin : “Isis ha 700 cittadini Ue e Usa in ostaggio”/ “Minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo Putin, forze dell'Isis avrebbero preso in ostaggio circa 700 persone tra cui molti cittadini europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:48:00 GMT)

Siria - gli USA inviano veicoli corazzati e armi pesanti a Manbij - : Gli Stati Uniti hanno iniziato a rafforzare la propria presenza militare nella zona di Manbij, dopo i segnali lanciati dalla Turchia relativi ad un'imminente operazione militare nella regione. Lo ha ...

Siria : Putin - Isis ha Ue-Usa in ostaggio : ANSA, - ISTANBUL, 18 OTT - "Terroristi dell'Isis hanno preso in ostaggio cittadini Ue e Usa a est dell'Eufrate, nel nord della Siria,. Nessuno sa cosa accade nelle regioni controllate dagli Usa a est ...

Siria - Vladimir Putin : “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa - minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Terroristi dell’Isis avrebbero preso in ostaggio quasi 700 cittadini europei e statunitensi nelle aree della Siria controllate dalle forze filo-americane. È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui i terroristi avrebbero lanciato anche un ultimatum, minacciando di uccidere 10 persone al giorno qualora questo non venisse rispettato. “Secondo i nostri dati – ha detto Putin intervenendo al Forum di Valdai, a ...

Siria - la "Bbc" : "Assad ha usato le armi chimiche in 106 attacchi" : Centosei attacchi con armi chimiche dal 2014 a oggi. Da quando, cioé, Bashar al-Assad aveva dichiarato di aver distrutto tutte le scorte di armi chimiche del Paese. È la conclusione a cui è arrivata ...

Siria : Per la Bbc Assad ha usato armi chimiche in 106 attacchi dal 2014 : La firma arrivò un mese dopo il terrificante attacco con il gas sarin in diversi sobborghi della capitale, Damasco: un attacco che fece centinaia di morti e che lascio' il mondo senza fiato; proprio ...

CAOS Siria/ Erdogan si è accorto che usare al Qaeda & co. è sempre sconveniente : Il maggiore problema è dato dal piano di smobilitazione di mercenari e jihadisti dalla provincia di Idlib. Ma il piano dell Turchia ha qualche problema. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:08:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Le mosse della Russia per rompere il patto Israele-jihadisti, di P. Ricci

Media : USA in Siria useranno gli F-22 in risposta agli S-300 - : Gli USA potrebbero usare di nuovo i caccia stealth F-22 in Siria e gli aerei anti-aradr F-16CJ in risposta all'invio a Damasco dei sistemi anti-missile e anti-aerei russi S-300, riporta The Drive. ...