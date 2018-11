Sinead O’Connor | “I bianchi non musulmani sono disgustosi” Polemiche per il tweet

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Dopo essersi convertita all’Islam, la cantante irlandeseO’Connor ha pubblicato su Twitter un post che lei stessa definisce “estremamente razzista” e che ha subito sollevato molteO’Connor, o meglio, Shuhada Davitt come ora si fa chiamare, si scaglia infatti contro i “non” che definisce “disgustosi”. “tremendamente dispiaciuta – ha scritto – .Quello che sto per dire è qualcosa di così razzista che non avrei mai pensato che la mia anima potesse sentirlo. Ma davvero non voglio trascorrere ancora tempo con persone bianche (se è così che si chiamano i non). Non per il momento, per nessuna ragione.. I’m terribly sorry. What I’m about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time ...