Sfuma il sogno del Festival | Miriana pensa a X-factor

Sfuma il sogno di Valentino. Marquez trionfa anche in Malesia : Sfuma sul più bello il sogno di Valentino Rossi di tornare sul gradino più alto del podio in MotoGp dopo Assen 2017. Il pilota della Yamaha scivola a quattro giri dalla fine, mentre si trovava in ...

Martin trionfa ed è campione del mondo di Moto3! Sfuma il sogno di Bezzecchi - quinto : Tornando alla cronaca, la lotta per il secondo posto nella quale Marco è stato coinvolto ha finito per premiare il duo della Honda Leopard Racing , a testimonianza delle ottime prestazioni delle moto ...

Sfuma il sogno di Bolt calciatore : niente accordo con gli australiani dei Central Coast Mariners : Il pluricampione olimpico e primatista del Mondo nei 100 e 200 metri si è allenato per circa un mese, sperando di realizzare il suo sogno d'infanzia di diventare un vero giocatore di calcio. Ma le ...

'Sfuma' il sogno del calcio di Bolt : ANSA, - GOSFORD, AUSTRALIA,, 2 NOV - Il sogno di Usain Bolt di diventare un calciatore professionista in Australia si è infranto: l'ex re dello sprint olimpico non ha trovato un accordo economico con ...

'Sfuma' il sogno del calcio di Bolt : ANSA, - GOSFORD , AUSTRALIA, , 2 NOV - Il sogno di Usain Bolt di diventare un calciatore professionista in Australia si è infranto: l'ex re dello sprint olimpico non ha trovato un accordo economico ...

Volley - Consar ko con rammarico : Sfuma il sogno di una clamorosa rimonta : La cronaca della partita Ghafour e Yosifov lasciano subito il segno e Monza è già 3-0. Sono Raffaelli , mani fuori, e Rychlicki , angolo millimetrico, a impedire la prima fuga , 3-2, . Lo stesso ...

Volley - Sfuma il sogno mondiale delle 'ragazze terribili'. Vince la Serbia al tie break - 3-2 : Ma resta la soddisfazione per un grande torneo, che ci riporta sul podio mondiale a distanza di 16 anni dal titolo di Berlino - Medaglia d'argento per l'Italia del Volley femminile che in finale ha ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Sfuma il sogno iridato di Frank Chamizo. L’azzurro viene sconfitto per 3-2 dal russo Sidakov e domani si giocherà il bronzo : La cavalcata di Frank Chamizo verso la finalissima dei Mondiali 2018 di Lotta libera nella sua nuova categoria (olimpica) dei 74 kg si è interrotta in semifinale contro l’insidioso russo Zaurbek Sidakov. L’azzurro deve così rinunciare all’obiettivo ambizioso che si era preposto per questa rassegna iridata: diventare il primo Lottatore di sempre a laurearsi Campione del Mondo in tre categorie diverse (Chamizo aveva vinto nel ...

Volley. Sfuma il sogno mondiale delle azzurre : Serbia campione : Nulla da fare per l’Italia del volley femminile. Al quinto set prevale la Serbia che si laurea campione del mondo.

Volley. Sfuma il sogno mondiale della azzurre : Serbia campione : Nulla da fare per l’Italia del volley femminile. Al quinto set prevale la Serbia che si laurea campione del mondo.

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : Spagna troppo forte - Sfuma il sogno dell’Italia di entrare nella storia : sfuma il sogno dell’Italia di qualificarsi per gli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. Nell’ultima partita del gruppo 1 del Main Round di qualificazione al primo storico torneo continentale di futsal dedicato alle donne, le azzurre hanno ceduto nettamente al cospetto della Spagna, che davanti al pubblico di casa di Leganes ha prevalso con un netto 6-0 senza lasciare scampo alle ragazze allenate dal ct Salvatore. A fare la ...

Sfuma il sogno di Cynthia Nixon - l'attrice di "Sex and the City" perde le primarie democratiche a NY : 'Sfondare richiede un mucchio di soldi e di organizzazione', spiega Michael Miller, professore di Scienza politica al Barnard College. Cuomo, figlio di un governatore che sposò una figlia di Robert F ...

Usa - Sfuma sogno politico Cynthia Nixon : ANSA, - WASHINGTON, 14 SET - sfuma il sogno di Cynthia Nixon, l'attrice ex star di 'Sex and the City' e attivista politica: e' stata facilmente battuta da Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la poltrona di governatore dello stato di New York. Cuomo, sostenuto dall'establishment del partito, si candida ...

New York - Sfuma il sogno da governatrice per Cynthia Nixon - battuta da Cuomo : sfuma il sogno di Cynthia Nixon, l'attrice ex star di 'Sex and the City' e attivista politica: è stata facilmente battuta da Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la poltrona di governatore dello stato di New York. Cuomo, sostenuto dall'establishment del partito, si candida ...