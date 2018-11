Serie B Livorno | ufficiale | il nuovo allenatore è Breda

Serie B Livorno - ufficiale : esonerato Lucarelli - Spinelli si dimette : Livorno - Momento di grande difficoltà per il Livorno : il club amaranto, in fondo alla classifica del campionato cadetto, ha infatti annunciato l'esonero del tecnico, ed ex capitano, Cristiano ...

Serie B - due giornate di squalifica per Mazzoni del Livorno : Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite dell’undicesimo turno, ha squalificato per due giornate il giocatore del Livorno, Luca Mazzoni “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione) e per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gare, con fare intimidatorio, reiterate espressioni offensive”. Un turno di stop per 8 giocatori: Alberto Almici (Verona), Marco ...

Serie B : Salernitana ko a Venezia - Crotone fermato sul pari. Il Perugia vince a Livorno : Un gol di Domizzi manda al tappeto i granata, il Carpi conquista un punto allo Scid. Diamanti non basta agli amaranto

Risultati Serie B - colpo grosso del Perugia : crisi Livorno - vince il Venezia [FOTO] : 1/36 Andrea Rigano/LaPresse ...

Serie B : Salernitana e Lecce non sbagliano : Livorno e Crotone ko : All'Arechi finisce 3-1: due reti di Bocalon e una punizione di Pucino che avvicinano i granata alla vetta. Salentini di misura 1-0 sui calabresi con autogol di Golemic

Serie B - la Salernitana inguaia il Livorno. All'Arechi finisce 3-1 : SALERNO - Fortino Arechi . I granata, nel loro stadio, continuano a non perdere e battono il Livorno 3-1 portandosi al terzo posto in classifica con 17 punti, in coabitazione con il Verona,, due in ...

Serie B - Pescara 1° k.o. - il Verona batte il Perugia e accorcia. Si sblocca il Livorno : Nona giornata di Serie B con grandi sorprese: il Pescara si ferma in casa contro il Cittadella, è il primo k.o. in campionato per gli abruzzesi. Ne approfitta il Verona, che nella sfida delle 18 ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : la crisi del Livorno (9^ giornata) : Risultati Serie B: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata, nella nona giornata del campionato cadetto, oggi sabato 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)