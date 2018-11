Serie B Cremonese | Radunovic operato al crociato

Serie B Cremonese - ufficiale : Rastelli è il nuovo allenatore : CREMONA - Dopo l'esonero di Mandorlini, la Cremonese nella giornata di oggi ha annunciato che "E' Massimo Rastelli il nuovo allenatore della Cremonese" . Alle ore 11.30 di oggi il tecnico si è ...

Serie B : Rastelli è il nuovo allenatore della Cremonese : Massimo Rastelli, tecnico 50enne di Torre del Greco, è il nuovo allenatore della Cremonese. La società ha annunciato che in mattinata verrà presentato il successore di Mandorlini, esonerato nella tarda serata di ieri dopo il pareggio esterno con il Verona. Rastelli ha allenato la Juve Stabia centrando una promozione dalla Seconda alla Prima divisione nel 2010. Successivamente, ha lavorato con il Brindisi e ha riportato l’Avellino in ...

Serie B Cremonese - ufficiale : esonerato Mandorlini : CREMONA - S'interrompe l'avventura di Andrea Mandorlini sulla panchina grigiorossa della Cremonese . Ecco il comunicato del club lombard: "L'U.S. Cremonese comunica di aver sollevato l'allenatore ...

Serie B - Verona-Cremonese 1-1 : a Caracciolo risponde Arini : Il Verona sblocca subito con Caracciolo l'anticipo dell'11ª giornata, che vede l'Hellas impegnato contro la Cremonese di Mandorlini. I grigiorossi portano il risultato in parità intorno alla mezz'ora, ...

Serie B - Verona-Cremonese 1-1 : l’ex Mandorlini stoppa gli scaligeri al Bentegodi [FOTO] : 1/15 Foto Paola Garbuio/LaPresse 02 novembre 2018 Verona (vr) ...

Pronostico Hellas Verona vs Cremonese - Serie B 02-11-2018 e Analisi : Serie B, undicesima giornata, Analisi e Pronostico di Hellas Verona-Cremonese, venerdì 2 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Hellas Verona-Cremonese, venerdì 2 novembre. La partita del “Marcantonio Bentegodi” mette di fronte due compagini che, nella precedente giornata, hanno conosciuto l’amaro sapore della sconfitta: in trasferta, sul campo dell’Ascoli, gli scaligeri, addirittura in casa, al ...

Serie B - Hellas Verona-Cremonese in diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Nel weekend verra' disputata la 11ª giornata del campionato di Serie B [VIDEO]. Ad aprire il turno sara' l’anticipo tra Hellas Verona e Cremonese alle ore 21.00 di venerdì 2 novembre 2018. I tifosi potranno vedere la diretta tv in chiaro su Rai 1, con streaming su Rai Play. Il match sara' di scena allo stadio Bentegodi e mettera' di fronte i ragazzi di Fabio Grosso, che proveranno a balzare al comando della classifica in attesa che giochi il ...

Pronostico Benevento vs Cremonese - Serie B 27-10-2018 e Analisi : Serie B, nona giornata, Analisi e Pronostico di Benevento-Cremonese, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Benevento-Cremonese, sabato 27 ottobre. La partita tra i beneventani e i grigio-rossi lombardi è una sfida importante in ottica play-off, con i padroni di casa quarti in graduatoria e rilanciatisi grazie al successo (1-0) nel posticipo col Livorno, mentre l’imbattuta Cremonese è appena due lunghezze ...

Video/ Cremonese-Salernitana (0-0) : highlights della partita (Serie B 7^ giornata) : Video Cremonese-Salernitana (0-0): highlights della partita valevole per la 7^ giornata di Serie B. Allo Zini le due squadre si spartiscono la posta in palio.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:44:00 GMT)

Serie B - il Pescara batte il Benevento e si prende la vetta. Pareggia la Cremonese : TORINO - Dopo la vittoria del Lecce a Verona contro la capolista Hellas , che ha di fatto dato la possibilità a tutte le inseguitrici di accorciare la classifica e ai bookmakers di rimpastare il lotto ...

Risultati Serie B - il Cosenza beffato dal Perugia : Ascoli-Cremonese finisce a reti inviolate [FOTO e VIDEO] : 1/17 Francesco Arena/LaPresse ...

Serie B : Cremonese in alta quota - il Foggia rimonta col cuore : I lombardi battono 2-0 il Cosenza, 2-1 dei pugliesi sul Padova e in classifica ora la penalizzazione è quasi annullata

Serie B : Mogos e Paulinho - la Cremonese si sbarazza del Cosenza : Nel posticipo della 6ª giornata, i grigiorossi tornano al successo, 2-0, contro i calabresi di Braglia