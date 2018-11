Serie A Spal | Everton salta il Cagliari C' è Schiattarella

Serie A Spal - si rivede Djourou con il gruppo : FERRARA - Non ha interrotto la propria preparazione la Spal in vista dell'impegno casalingo di campionato contro il Cagliari di questo sabato. I biancazzurri hanno iniziato la seduta con un lavoro di ...

Video/ Lazio Spal - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Video Lazio Spal , risultato finale 4-1, : gli highlights e i gol della partita. Poker per i biancocelesti, doppietta per Ciro Immobile.

Serie A - Lazio-Spal 4-1 : il tabellino della gara : Lazio-Spal 4-1 Primo tempo 2-1 Marcatori: 26' Immobile, L,, 28' Antenucci, S,, 35' Immobile, L,, 59' Cataldi, L,, 70' Parolo, L, LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, ...

Lazio-SPAL 4-1 - Serie A : la doppietta di Immobile decide il lunch match : La Lazio ha sconfitto la SPAL per 4-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2018-2019. I biancocelesti riprendono la propria marcia dopo lo stop contro l’Inter e conquistano tre fondamentali punti all’Olimpico riuscendo così a rafforzare il quarto posto in classifica in attesa dell’incontro del Milan mentre gli emiliani rimangono in quindicesima posizione ma con sei punti di margine sulla zona salvezza. A ...

Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Lazio-Spal 4-1, la cronaca – Termina in goleada per la Lazio che, all’Olimpico, schianta per 4-1 la Spal. I biancocelesti, reduci dal 3-0 incassato dall’Inter lunedì scorso, si riscattano in campionato e si avvicinano alla sfida di Europa League di giovedì nel miglior modo possibile. Gli uomini di Semplici durano 60 minuti, mettono in difficoltà […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol, pagelle e ...

SerieA - la Lazio ricomincia a correre : Spal sconfitta 4-1 all’Olimpico [FOTO] : 1/33 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Serie A - dove vedere Lazio-Spal in Tv e in streaming : Lazio e Spal, entrambe desiderose di punti, si sfidano all'Olimpico: appuntamento domani nel "Lunch Match" L'articolo Serie A, dove vedere Lazio-Spal in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Spal - Viviani in rampa di lancio : Il centrocampista, ex romanista, è sparito dai radar Spallini dalla [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sulla Spal Classifica Serie A

Video/ Spal Frosinone (0-3) : highlights e i gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Spal Frosinone (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Le reti di Chibsah, Ciano e Pinamonti regalano ai ciociari la prima vittoria in campionato(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:07:00 GMT)

Serie A - Spal-Frosinone 0-3. Il tabellino della partita : Spal-Frosinone 0-3 - Primo tempo 0-1 MARCATORI : Chibsah, F, al 40' p.t., Ciano, F, all'8' s.t., Pinamonti, F, al 44' s.t. SPAL, 3-5-2, : Gomis; Cionek, dal 13' s.t. Antenucci,, Vicari, Felipe; ...

Serie A - Spal-Frosinone 0-3 : decidono Chibsah - Ciano e Pinamonti : E alla decima arrivò la prima. Il Frosinone ottiene infatti la prima vittoria della stagione ed è pure bella rotonda, forse più di quanto meritato. La Spal ne incassa infatti tre in casa, su appena ...

Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Spal-Frosinone 0-3- La prima, dolce, volta del Frosinone. I ciociari ottengono la loro prima vittoria in campionato, in uno scontro salvezza che li vedeva assolutamente sfavoriti alla vigilia. La Spal, reduce dal successo contro la Roma di settimana scorsa, cade in casa e lo fa pesantemente contro la squadra di Longo. Il Frosinone sale a […] L'articolo Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Serie A : prima gioia per il Frosinone - Spal di nuovo in crisi : Primi gol in A per Chibsah e Pinamonti, nel mezzo Ciano: 3-0 e i ciociari conquistano tre punti salvezza. Sesto ko nelle ultime otto gare per i ferraresi

Serie A – Ventura di nuovo ko - il Frosinone sorprende contro la Spal : i risultati del pomeriggio : Il Chievo di Ventura perde ancora, il Frosinone sbanca a Ferrara e l’Udinese pareggia a Genova: i risultati di questa domenica pomeriggio di Serie A Dopo le vittorie di Atalanta e Juventus ed i pareggi di Fiorentina e Bologna, sono tre i match di questo pomeriggio domenicale scesi in campo a Cagliari, Genova e Ferrara. La decima giornata di andata della Serie A ha regalato emozioni questo pomeriggio con la vittoria in casa del ...