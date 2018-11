Serie A Sassuolo | Duncan è il talismano di De Zerbi

Serie A - vittorie esterne per Torino e Sassuolo contro Sampdoria e Chievo : Dopo le vittorie di Napoli , Inter e Juventus tra venerdì e sabato e dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma l'undicesima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 con il match tra la Lazio di ...

Serie A 2018-2019 : i risultati pomeriggio. Il Torino travolge 4-1 la Samp - il Sassuolo supera 2-0 il Chievo : Vittorie importanti per Torino e Sassuolo in chiave Europa League nell’undicesima giornata della Serie A di calcio. I granata hanno battuto 4-1 in trasferta la Sampdoria, mentre i neroverdi hanno vinto 2-0, sempre in trasferta, con il Chievo. Termina invece in parità sullo 0-0 la sfida tra Parma e Frosinone. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite delle 15.00. Sampdoria-Torino 1-4 Potrebbe essere la vittoria della svolta ...

Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Chievo-Sassuolo 0-2, la cronaca – Continua l’agonia del Chievo Verona. I clivensi escono sconfitti anche oggi: stavolta a fare festa è il Sassuolo, che con i 3 punti ottenuti al Bentegodi conquista il sesto posto in classifica. Per Ventura sembra non esserci soluzione per risollevare una squadra che pare già essersi rassegnata. Dopo 11 giornate […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol, pagelle e ...

Serie A - Torino e Sassuolo schiacciano l’occhio all’Europa : crolla la Samp - ancora un disastro il Chievo di Ventura : Sampdoria e Torino hanno dato spettacolo a Marassi, con i granata che hanno vinto lo scontro europeo: crolla ancora mister Ventura Il duello per l’Europa di questo pomeriggio tra Sampdoria e Torino, è stato vinto dalla truppa di Mazzarri. I granata sono stati capaci di espugnare Marassi con una prestazione davvero eccellente, guidati da un ritrovato Gallo Belotti. Il centravanti è stato l’autore di due dei quattro gol messi a ...

Serie A Chievo-Sassuolo - probabili formazioni e diretta alle 15. Dove vederla in tv : VERONA - Chievo e Sassuolo in campo oggi alle 15 nella gara valida per l'undicesima giornata di campionato. Sulla panchina dei clivensi il tecnico Ventura , privo di sei infortunati, va a caccia di ...

Serie A Sassuolo - i conti non tornano più : Sassuolo - Roberto De Zerbi non dà pace. La classifica è ancora buona, nonostante la frenata delle ultime giornate, ma al tecnico neroverde non tornano i conti tra le occasioni create, tante, e quelle ...

Video/ Sassuolo Bologna (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Sassuolo Bologna (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mapei Stadium, valida per la 10^ giornata di Serie A. Boateng pareggia i conti.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Serie A - Sassuolo-Bologna 1-1 : il tabellino : Sassuolo-Bologna 2-2 PRIMO TEMPO 1-1 RETI: 2' pt Palacio, 17' pt Marlon, 11' st Mbaye, 40' st Boateng su rigore. SASSUOLO, 3-4-3,: Consigli 6; Marlon 7, Magnani 5.5, Ferrari 6; Di Francesco 5.5, 18' ...

Serie A - Sassuolo-Bologna 2-2 : Boateng riprende Inzaghi all'85' : Un punto che serve più al Bologna che al Sassuolo: la squadra di Parte subito forte il Bologna. Pallone dentro di Santander per Palacio: l'argentino trova la zampata per il suo primo gol stagionale. ...

Serie A - 2-2 tra Sassuolo e Bologna : al Mapei Stadium vince lo spettacolo [FOTO] : 1/24 Massimo Paolone/LaPresse ...

Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Sassuolo-Bologna– Gol e emozioni nel derby emiliano del Mapei Stadium. A Modena va in scena Sassuolo-Bologna, gara che termina 2-2 al termine di 90′ divertenti e giocati a viso aperto dalle due squadre. Un punticino che riavvicina momentaneamente gli uomini di De Zerbi alla zona Europa, mentre i felsinei di Inzaghi salgono a quota 9 […] L'articolo Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Bologna? Squadra esperta con giocatori forti» : Sassuolo - " Sarà un crocevia importante ". Ne è consapevole Roberto De Zerbi , che parla dei prossimi avversari: " Il Bologna è una Squadra forte e d'esperienza. Ha giocatori come Dzemaili , Palacio ,...