Serie A Genoa | iter di recupero per Spolli e Favilli

Serie A Genoa - assente Kouamè in permesso concordato : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa , in vista della gara di sabato sera contro il Napoli . Seduta tecnico-tattica per i rossoblù, con approfondimenti incentrati sull'impostazione della gara, con l'...

Serie A Genoa - Marchetti si allena a parte. Terapie per Sandro : GENOVA - Il Genoa continua nella preparazione per il prossimo, difficile, impegno di campionato. A Marassi, infatti, arriverà il Napoli. Al Signorini, Federico Marchetti si è allenato a parte. Sandro ,...

Serie A : Inter-Genoa 5-0 : ANSA, - MILANO, 3 NOV - L'Inter ha travolto il Genoa per 5-0 in un anticipo della 11/a giornata di Serie A, giocato al Meazza. In vista della sfida di Champions col Barcellona, i nerazzurri di ...

Highlights Serie A Inter-Genoa 5-0. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Inter-Genoa 5-0 – Una doppietta dell’uomo che non ti aspetti, Roberto Gagliardini, un gol di Matteo Politano, una rete del redivivo Joao Mario e del rientrante Radja Nainggolan stendono un Genoa, ora si, in piena crisi di risultati. L’Inter vince anche questa, ottiene il settimo successo consecutivo, aggancia il Napoli al secondo posto e accorcia momentaneamente […] L'articolo Highlights Serie A Inter-Genoa 5-0. Video ...

Serie A - troppa Inter per il Genoa : a “San Siro” termina 5-0. Superba prestazione dei nerazzurri [FOTO e VIDEO] : 1/34 Spada/LaPresse ...

Serie A - Inter-Genoa : 5-0 : decidono la doppietta di Gagliardini e i gol di Politano - Joao Mario e Nainggolan : L'Inter non si ferma più. Dopo il tris dell'Olimpico i nerazzurri travolgono il Genoa e festeggiano la settima vittoria consecutiva in campionato davanti ai 70 mila di San Siro. Spalletti riprende ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter dominante a San Siro - doppietta di Gagliardini e 5-0 al Genoa : Dopo il Napoli risponde presente anche l’Inter nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Nel secondo anticipo infatti, a San Siro, i nerazzurri dominano in lungo e in largo prolungando il buonissimo periodo di forma: Genoa battuto per 5-0 al termine di un match davvero senza storia dal primo all’ultimo minuto. La banda di Luciano Spalletti tiene il passo dei partenopei e, in attesa della sfida della Juventus al ...

LIVE Inter-Genoa - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia della vittoria per tallonare la Juventus : Inizierà alle ore 15:00 il secondo anticipo dell’11ma giornata di Serie A 2018-2019: allo stadio San Siro si affronteranno Inter e Genoa. I nerazzurri vengono da 8 vittorie in 9 partite tra campionato e Champions League (unica sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona) che hanno permesso agli uomini di Luciano Spalletti di arrivare al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus. Una forma davvero smagliante per i ragazzi ...

Serie A Inter-Genoa - probabili formazioni e live dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Juric ARBITRO: Valeri di Roma IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251 La Cronaca Classifica Serie A

Serie A - dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming : L'Inter ospita domani a San Siro il Genoa, reduce dal ko in extremis contro il Milan, in uno degli anticipi dell'11esima giornata di Serie A L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Genoa in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Inter - 23 convocati per il Genoa : c'è Nainggolan : MILANO - Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori per Inter-Genoa ,match previsto per le 15 di domani. La buona notizia è il ritorno di Nainggolan , out dal dallo scorso derby. Ecco l'elenco ...

Probabili Formazioni Inter-Genoa Serie A - 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Genoa, 11^Giornata Serie A, Sabato 3 Novembre 2018 ore 15.00, Stadio San Siro.Inter-Genoa, sabato 3 novembre. L’Inter intende proseguire il suo trend estremamente positivo, con sei vittorie su sei nelle ultime giornate di campionato, con in mezzo solo la sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona. Il Genoa arriva dal recupero infrasettimanale della 1^giornata contro il Milan, persa nei minuti di recupero ...