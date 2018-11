Serie A Fiorentina | dedicata ad Astori la Firenze Marathon

Serie A Fiorentina - idea falso nueve per Chiesa : FIRENZE - Numeri che iniziano ad essere preoccupanti per l'attacco della Fiorentina . In breve, Simeone ha totalizzato 2 reti, come Chiesa ; Pjaca 1 solo, restano a 0 Eysseric , Mirallas e Vlahovic . ...

Serie A Fiorentina-Roma 1-1 - il tabellino : FIRENZE - Termina in parità l'anticipo dell'undicesima giornata di campionato tra Fiorentina e Roma . La Fiorentina passa in vantaggio nel corso della prima frazione di gioco, grazie a un calcio di ...

Serie A - Fiorentina-Roma 1-1 : Florenzi risponde a Veretout : Secondo pareggio in fila per i giallorossi e terzo 1-1 consecutivo per i viola, entrambe le squadre a quota 16

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Roma 1-1. Florenzi risponde a Veretout - ma il pareggio serve a poco : Termina in parità la sfida tra Fiorentina e Roma, terzo anticipo della 11a giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Veretout su Calcio di rigore, ma la formazione di Di Francesco risponde con Florenzi all’85’ e fissa il risultato sul 1-1. Un pareggio che scontenta in particolare i giallorossi, che domani potrebbero veder allungare le dirette avversarie per la corsa ...

Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Nel primo tempo la partita dà ragione alla Fiorentina per via di un episodio molto controverso che fino a questo momento sta decidendo il match. Al 30′ un retropassaggio sanguinoso da parte di Under regala la sfera a Simeone che prende il tempo ad Under chevlo atterra in area. Per l’arbitro Banti non ci sono […] L'articolo Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Serie A - Fiorentina-Roma 1-1 : in gol Veretout - rigore - e Florenzi : Finisce 1-1 al Franchi l'anticipo dell'11esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Roma. A decidere la sfida le reti di Veretout su rigore al 30' del primo tempo e di Florenzi all'85' bravo a ...

Fiorentina-Roma 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Fiorentina-Roma, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittorie della Fiorentina e della Roma nella sesta giornata : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Juventus tanto atteso, il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ha emesso le proprie sentenze. La Fiorentina di Antonio Cincotta ha sconfitto 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze il Tavagnacco. Le viola hanno riscattato l’amara eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, centrando i tre punti grazie alle marcature della belga ...

Serie A : Fiorentina-Roma in streaming e in diretta TV : Si giocherà oggi alle 18 e si potrà vedere in esclusiva su Sky: le formazioni e le cose utili da sapere

Serie A Fiorentina-Roma - probabili formazioni e live dalle 18. Dove vederla in tv : Allenatore: Di Francesco ARBITRO: Banti di Livorno IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251 La Cronaca Classifica Serie A

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...

Calcio - undicesima giornata Serie A : sfide agevoli per Juventus - Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina : Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di Calcio offrirà comunque diverse partite Interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Il ...

Fiorentina Vs Roma - giallorossi favoriti nel big match dell’undicesimo turno in Serie A : Domani alle 18:00 Fiorentina e Roma scendono in campo per la 159esima volta in Serie A. Al Franchi arrivano due formazioni a pari punti (15), a tre lunghezze dalla zona Champions. L’obiettivo per entrambe sono i 3 punti che mancano da un po’: due punti nelle ultime tre giornate per i viola, mentre i giallorossi hanno ottenuto un pareggio a Napoli dopo aver perso in casa con la Spal. Per planetwin365 i favoriti sono proprio questi ultimi: ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Dobbiamo giocare come sappiamo» : FIRENZE - Primo big match casalingo per la Fiorentina. Al Franchi, infatti, arriverà la Roma . Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: " La Roma è una grande squadra che negli ultimi ...