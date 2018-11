Sei malnutrita Ma Bella Hadid li zittisce così

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Non è un buon momento né per il marchio né per le modelle di Victoria’s Secret, colpiti entrambi da una valanga di critiche. L’ultimo caso è quello che riguarda la modellala quale, come la sua collega Bridge Malcolm, è stata criticata per il suo fisico troppo snello.Gli haters sono convinti che le sue forme inviano al pubblico il messaggio sbagliato.“Sei” scrive un utente, commentando una delle foto pubblicate sui social dalla modella, “Da questa foto sembra che non mangi da giorni” continuano.però non è si è fatta intimorire dalle critiche che ha ricevuto e, recentemente, in risposta alle accuse, pubblica sul suo profilo Instagram, una serie di foto in cui compare in tutta la sua fulminante bellezza. “Il corpo cambia da persona a persona” scrive, rispondendo agli attacchi ricevuti, “ognuno di noi reagisce diversamente all’esercizio fisico e alla dieta” continua. “Non vedo loro di tornare a sfilare e mostrarvi la nuova collezione” conclude.