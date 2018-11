Scossa di magnitudo 3 0 in Irpinia | gente in strada e scuole evacuate

Cile - forte Scossa di magnitudo 6.3 : 0.51 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nel Cile settentrionale, a 89 chilometri nord-est di Iquique, nella regione di Tarapacà, non lontano dal confine con la Bolivia. Lo comunica l'Usgs, agenzia scientifica del governo Usa. L'ipocentro è stato localizzato a 95 km di profondità. La scossa è stata registrata quando in Italia erano le 23.19. Al momento si ignora se siano stati arrecati danni a persone o cose.

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.1 tra Foligno e Spoleto - : Il sisma è stato registrato a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, alle 6:28 di giovedì 1° novembre. Non si segnalano danni. Nella notte scossa anche al largo di Lipari

Terremoto in Italia - la terra trema ancora : Scossa di magnitudo 3.1 : Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di Terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...