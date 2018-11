Schianto alla strettoia | due persone ferite

Pisa - Schianto mortale conto un tir : morto anche Luka - il 22enne alla guida : Il 22enne di origine albanese ma livornese di adozione Klevis Luka non ce l'ha fatta, troppo gravi erano le ferite riportate nel terribile impatto contro un tir in sosta lungo la superstrada che già era costato la vita all'amico 21enne Imafidon Oduware. Si è spento dopo un giorno di agonia in ospedale.Continua a leggere