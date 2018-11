Scherma | Coppa del Mondo 2018-2019 | parte la stagione del fioretto maschile L’Italia

Scherma - Giorgio Avola a Bonn per il prologo alla Coppa del Mondo : Con il sesto posto finale nella prima prova open nazionale, Giorgio Avola ha già guadagnato la qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti del mese di giugno, che quest'anno si terranno proprio ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : da questa stagione parte la corsa verso Tokyo 2020 : Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sembrano ancora lontane, ma è da questa stagione che si comincia a preparare il grande evento a Cinque Cerchi. Finalmente in Giappone non ci sarà più la regola della rotazione delle armi e dunque si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e i sei nelle prove a squadre. Ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al femminile) e sarà veramente fondamentale centrare la qualificazione ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Giulia Rizzi pronta al definitivo decollo nella spada : nella nuova stagione di Coppa del Mondo di Scherma Giulia Rizzi punterà a fare il definitivo salto di qualità nella spada. La 29enne friulana, dopo i tanti piazzamenti di rilievo nell’ultimo biennio, sembra ora pronta a compiere quel passo in avanti decisivo per potere raggiungere i vertici a livello internazionale. Rizzi è un’atleta che aveva dimostrato fin da giovanissima il proprio talento, visto che nel 2009 riuscì già a salire sul podio in ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mara Navarria per confermarsi la numero uno - Fiamingo e spadisti con voglia di riscatto : La prossima settimana comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 e si partirà con la spada femminile. A Tallinn ci sarà l’esordio di Mara Navarria e compagne. Proprio la friulana si presenta tra le principali favorite e punta a confermare gli straordinari risultati raggiunti nella passata stagione. Un anno semplicemente magico, chiuso con la vittoria ai Mondiali di Wuxi, la prima posizione del ranking mondiale e la conquista della Coppa. Se da ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Mara Navarria non vuole fermarsi. Ora il mirino è su Tokyo 2020 : Tra due settimane comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma e si riprenderà proprio dalla spada femminile, con la gara di Tallinn. Proprio in Estonia, l’anno scorso, a trionfare fu Mara Navarria, in quello che è stato il viatico ad una stagione semplicemente eccezionale per la friulana. Da quel momento sono arrivate anche la vittoria di Budapest ed il secondo posto di Doha, con Mara che ha raggiunto la posizione numero uno del ...

Calendario Coppa del Mondo Scherma 2018-2019 : le date e il programma delle tappe : Sta per ripartire la Coppa del Mondo di scherma. La prossima settimana a Tallinn (spada femminile) ed Orleans (sciabola femminile) ci saranno le prime prove stagionali. Come sempre grandissima attesa per l’Italia che nella scorsa stagione aveva festeggiato la vittoria delle coppe di Alessio Foconi (fioretto maschile) e Mara Navarria (spada femminile). Questo il Calendario completo della Coppa del Mondo arma per arma FIORETTO ...