Scarpe marroni | David Beckham e altri esempi di stile

gqitalia

: @SimoneMoriM Simone, le scarpe si devono provare Quelle in cui ti senti più comodo In tutti i casi io preferisco quelle marroni. - old_marlet : @SimoneMoriM Simone, le scarpe si devono provare Quelle in cui ti senti più comodo In tutti i casi io preferisco quelle marroni. -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Idolo sportivo e icona didei nostri tempi,, grazie anche alla costante presenza della moglie Victoria, non lascia nulla al caso per quanto riguarda il suo outfit. Comprese naturalmente le. In occasione dell’evento organizzato dopo il sì espresso riguardo la costruzione di uno stadio per la sua squadra, l’Inter Miami FC, l’ex capitano dell’Inghilterra ha sfoggiato un paio di derby, per essere precisi color cuoio, con dettagli brogue. In perfetto british style. Un modello senza tempo da indossare sia con abiti formali che casual; un caposaldo imprescindibile del guardaroba maschile.ha scelto di abbinarle a un completo spezzato e a una camicia bianca. Il vezzo in più? La calza verde scuro. Nella nostra gallery troverete diversi modelli di stringate firmate Berluti, Church’s, Geox, Clarks, Grenson, Moreschi e Prada. Dalle linee morbide e ...