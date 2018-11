SBK 2019 Honda rilancia in Superbike per il 2019

SBK 2019. Ecco la Panigale V4R - l'arma Ducati per fermare la Kawasaki e Rea : La Panigale V4 R raccoglie la sfida dalla precedente e bellissima bicilindrica di Borgo Panigale che nulla ha potuto contro le "verdone" di Akashi, che per essere battute richiedevano veramente una ...

SBK – Melandri esilarante a Portimao : Marco cerca un talento… sui tacchi per il 2019 [VIDEO] : Melandri adesso ci ride su: il pilota italiano di Superbike a caccia di un lavoro per il suo futuro Passato il momento difficile e le tensioni con Ducati per la decisione di sostituirlo nella prossima stagione con Alvaro Bautista, Marco Melandri adesso è pronto per ridere, scherzare e ironizzare un po’ sulla sua situazione. Il pilota italiano di Sbk è stato ‘scaricato’ dal suo attuale team, dunque, non sa quale e dove ...