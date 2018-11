Save the Sarno | depuratore da casa in cambio di bottigliette usate

Save the Duck presenta le nuove giacche ispirate a Donald Duck [GALLERY] : Save the Duck presenta la nuova capsule collection ispirata a Donald Duck e alla sua compagna Daisy Duck Save the Duck, brand di capispalla animal-friendly, presenta una speciale capsule collection dedicata al papero più famoso del mondo, Donald Duck e alla sua compagna Daisy Duck. I modelli Disney | Save The Duck per uomo, donna e junior sono di derivazione stilistica anni ’80. Capi super over e coloratissimi, il cui carattere viene ...

Nutrizione per le ragazze - Save the Children/IFAD : misure integrate e multisettoriali per salvare le adolescenti dalla denutrizione e prevenire morti precoci : Nel 2030 ci saranno 129 milioni di bambini con problemi di crescita dovuta alla malNutrizione, il più delle volte causati dalla deNutrizione delle loro madri adolescenti. Il ciclo intergenerazionale di malNutrizione dipende da una serie di cause che, per essere risolte, devono essere affrontate in maniera integrata: povertà, norme socio-culturali, educazione, carenza di acqua potabile, accesso ai sistemi di salute pubblica e alle risorse, che ...

#finoallultimobambino : gli allenatori della Serie A insieme per Save the Children : Ogni anno nel mondo, sono circa 5,5 milioni i bambini sotto i 5 anni che muoiono per cause prevenibili e curabili; la metà di queste morti, quasi 3 milioni di bambini, avviene a causa della ...

Ebola - Save the Children : aumentano i casi confermati in Congo : Ben 33 nuovi casi di Ebola sono stati confermati negli ultimi giorni nella Repubblica Democratica del Congo, facendo registrare l’aumento più significativo di nuovi casi da quando, ad agosto scorso, l’epidemia ha iniziato a svilupparsi nella provincia del Nord Kivu, nell’est del Paese. Salgono così a 214 i casi di Ebola individuati fino a oggi, di cui 179 confermati e 35 probabili, mentre almeno 104 persone hanno perso la vita sicuramente a ...

Elisa nuova testimonial della campagna di Save the Children : Save the Children lancia la campagna globale "Fino all'ultimo bambino", per salvare i bambini che soffrono di malnutrizione e tenere alta l'attenzione su un killer silente e devastante che contribuisce in maniera decisiva alla morte di circa la metà dei 5,4 milioni di minori con meno di cinque anni che ogni anno, a livello globale, perdono la vita per malattie facilmente curabili e prevenibili. "Pensare che ...

La campagna di Save the Children : “Al mondo c’è cibo per tutti - soluzione è condividerlo” : Save the Children lancia la campagna 'Fino all'ultimo bambino' per affrontare il problema della fame nel mondo, attraverso un video i cui protagonisti sono 16 bambini: "Al mondo c'è abbastanza cibo per tutti, ma ancora troppi bambini muoiono di fame. Per aiutarli basta un piccolo gesto di ognuno di noi".Continua a leggere

Chris Jordan “Running the Numbers” – Save the Duck a supporto della mostra fotografica : Save The Duck al fianco della mostra fotografica “Running the Numbers” di Chris Jordan, in programma per marted’ 23 ottobre alle 19.00 alla Galleria Rossana Orlandi Uscire dal vortice di abitudini tanto comode quanto dannose è una grande sfida, ma come tutti i cambiamenti, è più faticoso pensarli che affrontarli. Lo sa bene Chris Jordan che, sulla soglia dei 40 anni lascia l’avvocatura. La cultura del consumismo, difesa ...

Save the Children. Ogni giorno - nel mondo muoiono di fame settemila bambini : Ma c'è ancora moltissimo da fare e occorre rimboccarsi le maniche per raggiungere l'obiettivo che il mondo si è dato di eliminare tutte le forme di malnutrizione entro il 2030', ha proseguito Neri. E ...

Elisa per Save the Children : «Difendiamo il futuro dei bambini» : «Promettimi che prima di dormire, qualche volta, non tutte le sere, t’innamorerai». Elisa diventa ambasciatrice di Save The Children per difendere il futuro dei bambini nel mondo e lancia il suo impegno presentando, in anteprima, il brano Promettimi, dedicato al suo secondo figlio e che farà parte del nuovo album in uscita. Con le parole della cantautrice e un video girato da Riccardo Milani, l’organizzazione da sempre al fianco dei ...

Minori. Save the children : ogni minuto - cinque bambini muoiono per fame : A casa loro' - diffuso oggi dall'Organizzazione in concomitanza con il lancio della campagna Fino all'ultimo bambino - emerge che oggi, nel mondo, oltre 50 milioni di bambini sotto i cinque anni ...

L'allarme di Save the Children : "Ogni minuto nel mondo cinque bambini muoiono di fame" : L'Ong ha lanciato una campagna globale con l'obiettivo di tutelare minori che, in Paesi colpiti da carestie e siccità, continuano a essere privati di cibo adeguato

Povertà - Save the Children : “Ogni minuto - cinque bambini muoiono per malnutrizione” : Sono più di 50 milioni i bambini sotto i cinque anni a soffrire di malnutrizione acuta grave. Un minore su quattro, invece, è malnutrito cronico e rischia di subire fortissimi ritardi nella crescita che possono compromettere il suo futuro. Non solo la Povertà, ma anche conflitti e disastri naturali provocati dai cambiamenti climatici sono tra i principali fattori che determinano l'avanzare del problema.Continua a leggere

La dedica di Elisa in Promettimi - anticipazione di Diari aperti per Save the children (video e testo) : La dedica di Elisa in Promettimi arriva a qualche settimana dal rilascio di Diari aperti, nuovo album di inediti atteso per il 26 ottobre e dal quale ha rilasciato il singolo Se piovesse il tuo nome, a firma Dario Faini e Calcutta. Per Promettimi, disponibile in tutte le piattaforme digitali dal 15 ottobre, Elisa torna a scrivere testo e musica per quella che è diventata la colonna sonora di Save the children, con l'artista di Monfalcone che ...

Save the Children : ogni minuto nel mondo 5 bambini muoiono di fame : Roma, 15 ott., askanews, - Nel mondo, ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. Cinque ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, ...