Sau | arrestato il fratello | custodiva armi e droga per una banda

Arrestato il fratello di Marco Sau : le accuse sono di spaccio e detenzione di materiale esplosivo : Davide Sau, fratello dell’attaccante del Cagliari Marco, è stato Arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo e armi comuni da sparo, detenzione e spaccio di stupefacenti Brutte notizie per l’attaccante del Cagliari Marco Sau. Come riportato dalla Rosea, Il fratello Davide è stato Arrestato in flagranza, mentre si trovava ai domiciliari per precedenti penali presso un appartamento situato nel quartiere di Is Mirrionis a ...

Sau - il fratello è nei guai : arrestato per rapina e spaccio : La Squadra mobile l'ha arrestato nel cuore della notte di ieri a Cagliari. Davide Sau, 32 anni, fratello dell'attaccante del Cagliari, Marco, ha raggiunto al carcere di Uta Michele Pili, 41 anni, ...

Arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : “Era il custode di un arsenale” : Il 33enne è finito in manette per detenzione illegale di materiale esplosivo e armi comuni da sparo, detenzione e spaccio di stupefacenti. Nella sua abitazione a Cagliari sono state trovate pistole, munizioni ed esplosivi che secondo la polizia conservava per conto di una banda che aveva nel mirino un sequestro.Continua a leggere