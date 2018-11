Sarà Andrea Enria il nuovo capo della Vigilanza della BCE

Scherma - Qualificazioni Assoluti 2019 : Roberta Marzani ed Andrea CasSarà si impongono nella seconda giornata : seconda giornata a Bastia Umbra per la prima prova di qualificazione ai Campionati Italiani di Palermo del prossimo mese di giugno. Oggi erano in programma le prove di spada femminile e fioretto maschile. nella spada femminile a trionfare è stata la bergamasca Roberta Marzani. La rappresentante del Centro Sportivo dell’Esercito ha sconfitto in finale Francesca Quondamcadlo con il punteggio di 15-6. Sul podio salgono anche l’argentina ...

Andrea Mainardi / Sarà lui il vincitore? Il pubblico lo ama sempre di più (Grande Fratello Vip) : Andrea Mainardi, lo chef con la sua semplicità ha conquistato il pubblico che lo ama sempre di più. Sarà lui il vincitore della trasmissione di Canale 5? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Nozze reali : si è sposata la principessa Eugenia di York - figlia del principe Andrea ed ex moglie Sarah Ferguson : Alle Nozze reali erano presenti anche molte celebrities del mondo dello spettacolo: Ricky Martin, Robbie Williams, la modella Naomi Campbell, l'attrice-modella Cara Delevigne, Demi Moore, Stephen Fry.

Empoli - Andreazzoli : “con la Roma Sarà una partita diversa” : Aurelio Andreazzoli sfida per la prima volta, da allenatore in gare ufficiali, la Roma, di cui è stato è stato a lungo un punto fermo dello staff: dal 2005 al 2017 da collaboratore tecnico, nel 2013 è stato l’allenatore della prima squadra da febbraio a giugno, nel 2016 viceallenatore da gennaio a giugno. “Non può essere una partita come le altre – ha spiegato l’attuale guida dell’Empoli -, anche se in campo ...

BMW Italia : da dicembre Andrea Gucciardi Sarà il nuovo Direttore Vendite : Le nuove nomine consolidano il processo di crescita e valorizzazione interna e internazionale del management della filiale...

Decreto Genova - Mattarella ha firmato : il commissario Sarà Claudio Andrea Gemme : Il Capo dello Stato ha firmato il Decreto legge su Genova, che ora passa all'esame del Parlamento. Il commissario alla ricostruzione sarà Claudio Andrea Gemme, manager di Fincantieri.Continua a leggere

Andrea Mainardi - chi è? / Sarà lo chef la grande sorpresa di questa edizione? (Grande Fratello Vip 2018) : Chi è Andrea Mainardi? Il talentuoso chef si prepara per il debutta in prima serata da protagonista sulla tv nazionale. Sarà la grande sorpresa di questa edizione? (grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:00:00 GMT)

Anticipazioni U&D : novità su Sara e Nicola Panico - Andrea Dal Corso alla corte di Mara : Domenica 23 settembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, e le Anticipazioni che sono apparse sul web raccontano di una serie di colpi di scena che sono successi in studio. Innanzitutto si è parlato a lungo di Sara Affi Fella e delle bugie che avrebbe raccontato durante il suo perCorso [VIDEO]alla ricerca dell'anima gemella; una persona che è voluta rimanere anonima, infatti, ha fatto sapere che mentre era ...

Anticipazioni U&D : novità su Sara e Nicola Panico - Andrea Dal Corso alla corte di Mara : Domenica 23 settembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e le Anticipazioni che sono apparse sul web raccontano di una serie di colpi di scena che sono successi in studio. Innanzitutto si è parlato a lungo di Sara Affi Fella e delle bugie che avrebbe raccontato durante il suo perCorso alla ricerca dell'anima gemella; una persona che è voluta rimanere anonima, infatti, ha fatto sapere che mentre era ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Compleanno privato a Milano : quale ex Sarà fortunato... : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl, oggi 20 settembre, compie 34 anni e annuncia: "non so cosa voglio, ma so quello che non voglio".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Voglio vincere ancora - questo finale di stagione Sarà utile per il futuro” : Andrea Dovizioso è apparso sereno e sicuro dei propri mezzi nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del GP di Aragon 2018 di MotoGP. Il pilota romagnolo, infatti, è consapevole di avere a propria disposizione una Desmosedici temibile su ogni tracciato ma, anche, di non avere più troppe chance in ottica titolo iridato. Per il forlivese, tuttavia, gli aspetti positivi sono numerosi in questo ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Per me saranno tutti scontri salvezza» : Empoli - " Dobbiamo migliorare i dettagli che incidono su ogni gara ". Così Aurelio Andreazzoli alla vigilia della partita contro il Sassuolo . Sugli avversari: " Loro hanno più di noi la permanenza ...

Andrea Agnelli : 'Dal 2021-2022 ci Sarà una terza coppa europea' : Champions League ed Europa League non bastano più. Dalla stagione 2021/2022 alle due competizioni classiche verrà affiancata una terza coppa. Ad annunciarlo è il presidente della Juventus e dell'Eca, ...

Sky Italia - Andrea Scrosati lascia. Sarà Direttore Operativo per Fremantle Mondo : Novità ai piani alti di Sky Italia, con una figura di peso che lascia la tv satellitare Italiana. Andrea Scrosati, EVP Programming di Sky, a fine ottobre risolverà il suo legame con la Sky per una nuova sfida professionale: Sarà COO (Chief Operating Officer) per Fremantle Mondo. Fremantle have appointed Andrea Scrosati Group Chief Operating Officer. Find out more here: https://t.co/6qurMJbu2d pic.twitter.com/FYuj9io2YB — Fremantle ...