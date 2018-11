SAPAS | i cinque vettori della sicurezza informatica

laragnatelanews

(Di mercoledì 7 novembre 2018) LA NUOVA VERSIONE DI ACRONIS DATA CLOUD, PER UNA PROTEZIONE DEI DATI INFORMATICI PIÙ SEMPLICE E SICURA Il nuovo Acronis Data Cloud 7.8 offre un’integrazione semplice con i servizi cloud pubblici, un backup agevole dei carichi di lavoro di Microsoft Office 365 e una predisposizione ottimizzata del disaster recovery Un importante aggiornamentopiattaforma Acronis Data Cloud. L’aggiornamento ad Acronis Data Cloud 7.8 introduce protezione cloud-to-cloud completa per Microsoft Office 365, predisposizione del disaster recovery, protezione dal ransomware migliorata e una soluzione di autenticazione dati e firma elettronica basata su blockchain per i service provider. Tra i service provider, Acronis Data Cloud è già noto per il supporto dell’integrazione nativa con le piattaforme di automazione dell’hosting, i sistemi PSA (Professional Services Automation) ...