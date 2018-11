Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia | anche per smartphone pieghevoli

Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung) - la conferma arriva da Google : Samsung lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel corso del 2019 e sta lavorando con Google per garantire il supporto da parte di Android. L'articolo Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung), la conferma arriva da Google proviene da TuttoAndroid.

Samsung Infinity Flex Display - ecco lo smartphone pieghevole : Dopo anni di attesa, Samsung scopre le carte e mostra quale sarà la prossima chiave di sviluppo nel mondo degli smartphone: i Display pieghevoli. Alla Samsung Developer Conference in corso a San Francisco, il colosso coreano ha svelato il nuovo Infinity Flex Display, lo schermo pieghevole in arrivo sui Galaxy nel corso del 2019. Dopo essere riuscita a curvare gli angoli dello schermo (a partire dal Galaxy S6 Edge), Samsung va oltre e riesce a ...

Primo sguardo allo smartphone pieghevole Samsung in video diretta streaming oggi 7 novembre : Ci siamo quasi: oggi 7 novembre lo smartphone pieghevole Samsung sarà in buon parte protagonista del keynote di apertura della Developer Conference 2018. La diretta streaming dello speciale evento sarà disponibile per tutti direttamente su YouTube e anche su questa pagina del nostro magazine, per non perdersi alcun dettaglio dell'anteprima del produttore. La Samsung Developer Conference doveva essere solo l'occasione per spiegare alla platea ...

Ultima foto concept Samsung Galaxy X : sarà così lo smartphone pieghevole? : Che conosceremo più da vicino il Samsung Galaxy X o F, vale a dire il primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, a margine dell'omonima Developers Conference (7, 8 novembre), è cosa ormai risaputa: l'OEM ha anche insistito nel ribadire che non presenterà al pubblico in sala alcun prototipo, e che quindi, in tal proposito, c'è da mettersi l'anima in pace. Eppure, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la compagnia ci sta ...

Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole - di cui trapelano nuove voci : La Samsung Developer Conference 2018 di domani si prospetta essere un evento piuttosto interessante. Fra i protagonisti ci saranno anche la nuova Galaxy UX basata su Android 9 Pie e il primo smartphone pieghevole del brand. E proprio di quest'ultimo, presunto Samsung Galaxy F, trapelano nuove voci su memoria e colorazioni. L'articolo Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole, di cui trapelano ...

