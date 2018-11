Samsung lancia lo smartphone pieghevole e punta tutto sulla Ai

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato in bianco : Pare che nelle prossime settimane possa essere lanciata una variante bianca del Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato in bianco proviene da TuttoAndroid.

Samsung si prepara a lanciare un nuovo caricabatterie wireless più economico : Sul sito ufficiale Samsung è apparso un nuovo caricabatterie wireless venduto ad un prezzo decisamente più economico dei precedenti modelli.

Samsung lancia l'esclusivo kit di accessori Galaxy per Fortnite : Dopo il lancio della skin Galaxy, Samsung offre il secondo oggetto in-game rivolto ai giocatori di Fortnite. Il kit di accessori Galaxy debutterà per Halloween e sarà esclusivo per i possessori del Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 e comprende back bling, un aliante e uno strumento per la raccolta.

Samsung Volley Cup – LVF Tv lancia la nuova stagione : tutti i dettagli : SeguilA, vivilA, accendilA! LVF TV lancia la nuova stagione: con il 'Free Trial' prova per due settimane tutta la Samsung Volley Cup in diretta. Abbonati subito su lvftv.com Tutte le partite, tutte le squadre, tutte le stelle della Samsung Volley Cup su LVF TV. Per il quarto anno consecutivo, il Campionato di Serie A1 vivrà sulle frequenze della web-tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, che offrirà, in diretta e ...

Samsung è pronta a lanciare le memorie UFS 3.0 nel 2019 e le RAM LPDDR5 nel 2020 : L'imminente arrivo dei primi smartphone con supporto alle reti 5G implica un adeguamento delle memorie e Samsung è in prima fila con nuove soluzioni.

Samsung potrebbe lanciare anche un tablet pieghevole : Samsung starebbe pensando di lanciare anche un tablet pieghevole per affiancare il suo smartphone pieghevole meglio noto come Galaxy F.

Ecco perché Samsung ha lanciato il Galaxy A9 a Milano : ... se dà lavoro a centinaia di persone e collabora con Governo, istituzioni e imprese, perché poi lancia i prodotti un po' ovunque nel mondo e non proprio lì? Se il Paese è l'Italia, e l'azienda è ...

Samsung pronta a portare la ricarica wireless sui medio gamma e a lanciare una basetta da venti dollari : A quanto riferiscono le voci che citano un funzionario dell'azienda sudcoreana, il prossimo passaggio passerebbe dalla ricarica wireless

Protezione24 Persona : Samsung e SicurItalia lanciano l'app per la sicurezza personale : Protezione24 Persona è l'applicazione di SicurItalia per la sicurezza Personale. Il telefono si trasforma in un dispositivo di emergenza con operatori umani disponibili H24.

Amazon lancia i Samsung Days e la Settimana della domotica : Amazon lancia due interessanti promozioni, Samsung Days con tanti prodotti Samsung in offerta, e La Settimana della domotica.

Samsung lancia il suo primo smartphone con tre fotocamere : 'Samsung è impegnata a offrire innovazioni significative a tutti gli utenti della famiglia Galaxy, indipendentemente da chi siano o dove si trovino nel mondo - ha dichiarato il presidente e ...

Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8 : Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo - insieme ad AR Emoji : Con l'aggiornamento che integra le ultime patch viene passata anche l'ultima delle funzioni che segnavano la distanza tra la generazione 2017 e l'attuale

Samsung lancia un tracker integrabile con SmartThings : Samsung ha deciso di lanciare un nuovo innovativo tracker che potrebbe perfettamente competere con i principali rivali, grazie all'aggiunta di LTE-M. L'azienda coreana, […]