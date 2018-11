Samsung annuncia Android 9 Pie per Galaxy S9 | Galaxy S9+ e Galaxy Note 9

Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel : Samsung Electronics ha annuncia to due nuovi sensori fotografici della serie ISOCELL , con pixel da 0,8 micron e risoluzione di 32 e 48 megapixel . L'articolo Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9 - mentre spuntano indizi sull’architettura NPU : Samsung ha annunciato due nuovi colori per il Samsung Galaxy S9 Plus e per il Samsung Galaxy Note 9. Intanto arrivano nuovi indizi sull'architettura NPU. L'articolo Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9, mentre spuntano indizi sull’architettura NPU proviene da TuttoAndroid.