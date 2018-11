Salvini replica a Di Battista : 'Fiducia? L'ha votata il M5s non FI. Sarà il fuso' : Salvini replica a Di Battista: 'Fiducia? L'ha votata il M5s non FI. Sarà il fuso'

Salvini replica a Di Battista : "La fiducia al mio decreto l'hanno votata i 5 Stelle e non Forza Italia . C'è il fuso orario, avviseranno Di Battista... se prendo un impegno lo rispetto fino in fondo". Così Matteo Salvini, ospite di ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati : ‘Rispetto l’amore vero che c’è stato’. La replica del ministro : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Elisa Isoardi cita l’artista Gio Evan (QUI chi è) per annunciare sui social la fine della storia d’amore con Matteo Salvini. Una delle coppie più chiacchierate di sempre (gli Al Bano e Romina 2.0, praticamente) si dice addio e lo fa sapere al ...

Salvini replica a Moscovici : 'Sa solo insultare? Io vado avanti' : Matteo Salvini ha replicato al commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici: "Salvini qua, Salvini là... Ma oltre ad insultarmi questo signore non ha nient'altro da fare? Sono certo che in ...

Matteo Salvini replica agli insulti di Pierre Moscovici : 'Ma questo qui non ha di meglio da fare?' : Ogni giorno una razione di insulti dal cuore dell'Europa si abbatte contro l'Italia in generale e Matteo Salvini in particolare. Questa volta è stato Pierre Moscovici ad attaccare con toni ...

Martina replica a Salvini - che ha parlato di 'ambientalismo da salotto' - : Roma, 4 nov., askanews, - 'Chi ha votato pochi giorni fa l'ultimo scandaloso condono edilizio anziché parlare di 'ambientalismo da salotto' dovrebbe tacere. Davanti all'emergenza si lavori per aiutare ...

SCONTRO GAD LERNER-Salvini PER IL TWEET SU DESIRÉE/ Ministro - “vergognati” : replica - “fake news” : Gad Lerner, bufera dopo TWEET su DESIRÉE Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. La replica di Salvini: "Gad, ma vergognati".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Draghi : “Spero in accordo Italia-Ue su manovra”. Salvini replica : “Solo su nostre posizioni” : Il presidente della Bce, Mario Draghi, spera che si possa trovare un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sulla legge di bilancio e si dice fiducioso che il dialogo possa risolvere la situazione. replica il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: "Anche io sono per un accordo, ma sulle nostre posizioni".Continua a leggere

Pensioni - Salvini replica all’Ue : ‘Avanti col superamento della legge Fornero’ : Il governo giallo-verde respinge con forza le contestazioni di Bruxelles alla manovra e, sul fronte previdenziale, conferma gli interventi per il superamento della riforma Pensioni targata Fornero, quindi la quota 100 a partire da 62 anni, la proroga del regime sperimentale Opzione donna, l’aumento delle Pensioni minime e il taglio di quelle d’oro. Commentando la bocciatura, da parte dell’Unione europea, della legge di Bilancio 2019 pronta per ...

Salvini replica all’Ue : “La legge di bilancio non si tocca - no a manovre lacrime e sangue” : "Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

Salvini replica a Ilaria Cucchi : "I leghisti non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi la minaccia" : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero". Lo dice il responsabile dell'Interno Matteo Salvini, dopo che la sorella di Stefano ha denunciato di essere minacciata sui social anche da "simpatizzanti della Lega".

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

