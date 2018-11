Pomeriggio 5 : Matteo Salvini parla della rottura con Elisa Isoardi : Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: le sue parole su Elisa Isoardi E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la prima parte della trasmissione quotidiana condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata soprattutto alla politica. Difatti la popolare conduttrice ha intervistato a lungo il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone in questi giorni per la fine della sua ...

Salvini-Isoardi - il vicepremier scherza a Pomeriggio Cinque : «Non sono sul mercato» : Matteo Salvini, Pomeriggio Cinque “Non sono sul mercato“. Matteo Salvini si sbottona e nell’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque non si sottrae dal commentare la fine della relazione con Elisa Isoardi. Nel giorno dell’approvazione al Senato del Decreto Sicurezza da lui promosso, il Ministro degli Interni è apparso in collegamento col programma di Barbara D’Urso, la quale ha approfittato dell’occasione per ...

Caso Isoardi - Salvini 'Stasera dormo sereno da solo - non sono messo così male' : Single ma non su piazza. Almeno per ora. Matteo Salvini ospite in tv di Barbara D'Urso, e poi anche di Lilli Gruber, torna sulla rottura con la fidanzata Elisa Isoardi che gli ha dato il benservito ...

Salvini dopo addio Isoardi : "Non sono sul mercato..." : "Non sono sul mercato...''. Ospite di 'Pomeriggio Cinque', Matteo Salvini risponde a fine intervista anche alla domanda sulla fine della sua love story con Elisa Isoardi . Pungolato dalla conduttrice ...

Salvini a Pomeriggio 5 - prime dichiarazioni su Elisa Isoardi : la verità : Matteo Salvini a Pomeriggio 5 parla di Elisa Isoardi: storia d’amore finita Ospite da Barbara d’Urso nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5, Matteo Salvini si è lasciato andare a delle curiosissime dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. Il vice-premier è finito da pochi giorni al centro dell’attenzione a causa della rottura con la bella […] L'articolo Salvini a Pomeriggio 5, prime dichiarazioni su Elisa ...

Salvini commenta l'addio alla Isoardi : "Un po' abbacchiato - poi passa" : Per Matteo Salvini oggi e una "giornata storica" dopo la fiducia del Senato sul decreto Sicurezza-Immigrazione è stato ospite di Pomeriggio Cinque e proprio qui ha voluto esternare tutti i suoi pensieri.Da Barbara D'Urso, però, non poteva non arrivare un commentino anche sulla fine della storia con Elisa Isoardi. Notizia ormai sulla bocca di tutti. "Se vado a dormire stasera coi pupazzi e i fiori sul cuscino? Non sono messo così male. Uno ha il ...

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini da Barbara D’Urso parla anche della fine della storia con la Isoardi : Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso per parlare del decreto sicurezza. Ma non solo. Barbarella la sa lunga e dando la “responsabilità” della domanda al suo team (anzi, lei afferma di non essere affatto interessata al gossip), chiede anche la conferma della fine della storia tra il Ministro ed Elisa Isoardi. “Ho visto su Instagram che vai a letto con i fiori, triste…”, dice a Salvini. E lui, sorridendo, le ...

Elisa Isoardi si giustifica su Instagram per la foto di Salvini. Ma non basta : Elisa Isoardi giustifica la scelta di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto intima di lei e Matteo Salvini per annunciare la fine della loro storia. La presentatrice de La Prova del Cuoco ha risposto alle numerose critiche per quello scatto inopportuno che la ritrae a letto col vicepremier, semplicemente affermando che quell’immagine: “È bellissima“, anzi “era la più bella che avevo”. E a chi l’accusa ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - il retroscena : dopo la rottura il sospiro di sollievo della Lega : Pare che nella Lega abbiano tirato un sospiro di sollievo per l'addio tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. La nuova condizione da single del vicepremier, scrive Francesco Verderami in un retroscena ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Oliviero Toscani stronca la foto di Isoardi e Salvini a letto : “Lui è un po’ cornuto - lei sembra infedele. Immagine da motel 3 stelle” : Oliviero Toscani ha passato ai raggi X quella che è diventata la “foto della rottura”, ovvero il selfie di Elisa Isoardi e Matteo Salvini a letto: “È un po’ cornuto“, ha detto intervenendo a Un giorno da pecora e riferendosi al vicepremier e ministro dell’Interno. “Se poi non dorme davvero ma fa finta di dormire è proprio un pirla…“. Il celebre fotografo non usa mezzi toni: “Fa ...

Elisa Isoardi su Matteo Salvini : ‘Sono passati già due mesi e mezzo dalla rottura’ : Dopo aver annunciato via social network con una foto intima e privata accompagnata da uno struggente messaggio (“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”), versi poetici presi da Gio Evan (artista di ‘spettaconcerti’), Elisa Isoardi racconta in esclusiva a Chi nel numero in edicola il 7 novembre la sua verità sulla fine della storia con Matteo Salvini: “Ci siamo lasciati ...

