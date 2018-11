Salvini | ' Governo non è a rischio'

Salvini : 'Il governo non è a rischio' - nonostante il gelo - : Roma, 7 nov., askanews, - 'Il governo non è assolutamente a rischio, manterrà uno per uno gli impegni presi con gli italiani, punto. Con buon senso e umiltà si risolve tutto'. Lo afferma il ...

Crozza e la tragedia maltempo : 'Che fa il governo? Salvini che ride in foto' : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al dissesto idrogeologico: «Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il dissesto ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la soffiata di Daniela Santanchè ad Augusto Minzolini : 'Così cade il governo' : 'C'è molta fibrillazione nella Lega '. La confidenza, raccolta da Augusto Minzolini , è di Daniela Santanchè , la 'ambasciatrice di Giorgia Meloni' presso Matteo Salvini . Secondo la Pitonessa ex ...

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

Ddl anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Governo - i 'pizzini' di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti ai 5 Stelle : così l'alleanza può saltare : Da Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti il messaggio agli alleati del Movimento 5 Stelle è chiaro: 'Il contratto è sacro ma bisogna tenere gli occhi ben aperti'. Con due interviste, rispettivamente al ...

Maltempo : Salvini - da governo intervento senza precedenti (2) : (AdnKronos) - Sulla questione sollevata dalla stampa della rinuncia a 800 milioni di euro pronti in sede di Banca Europea degli investimenti per finanziare proprio opere di prevenzione di alluvioni e calamità naturali, Salvini ha detto "Non conosco la vicenda; mi sembra strano che un ministro a fron

Maltempo : Salvini - da governo intervento senza precedenti : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - "Sono passate alcune ore e già questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri. senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia, che è un intervento che non ha precedenti e poi arriverà tutto ciò che serve". A ribadire l'im

Per il 42% degli italiani Matteo Salvini è il vero leader del governo M5S-Lega : Il sondaggio realizzato da Ixè per Huffpost rileva che, secondo gli italiani, il governo Conte sta prendendo sempre di più una piega leghista. E lo dicono senza avere dubbi, indicando, il 42% degli intervistati, Salvini come voce conducente dell'esecutivo, mentre solo il 12% riconosce al Movimento 5 Stelle il potere di orientare il governo. La classifica è la stessa anche in quanto a fiducia: il leader della Lega ha quella del 48% dei cittadini, ...

Matteo Salvini è pronto a fare cadere il Governo : Il Giornale non ha dubbi. La Lega di Matteo Salvini è pronta a mollare i grillini. Il “divorzio imminente” sta